Football/Coupe du monde-Le Sénégal et l'Irak dos au mur avant leur dernier match

Avant le début de la Coupe du monde, le Sénégal était considéré comme une équipe avec le potentiel de réaliser un beau parcours, mais ses deux défaites inaugurales l’ont placé au bord de l’élimination et il lui faut désormais une large victoire contre l’Irak, vendredi, pour espérer se qualifier.

L'Irak se trouve dans une situation similaire après ses revers initiaux contre la France (3-0) et la Norvège (4-1), déjà assurées de terminer aux deux premières places du groupe I et qualifiées pour les seizièmes de finale.

Sénégalais et Irakiens peuvent encore espérer rejoindre la phase à élimination directe parmi les huit meilleurs troisièmes des 12 groupes. Mais même en cas de victoire à Toronto de l'une des deux équipes, celle-ci devra sans doute attendre la fin de la phase de groupes, samedi, pour savoir si trois points suffiront à poursuivre l'aventure.

Si les défaites de l'Irak contre les deux sélections européennes du groupe n'ont pas surpris, le Sénégal nourrissait davantage d'ambitions.

Les Lions de la Teranga rêvaient notamment de réitérer contre la France l'exploit du match d'ouverture du Mondial 2002 (1-0), mais les Bleus les ont, cette fois-ci, nettement dominés (3-1), portant un premier coup à leurs ambitions.

Lundi, les Sénégalais ont payé cher leurs erreurs face à la Norvège, battus après avoir offert des opportunités qu'un buteur de la trempe d'Erling Haaland ne laisse pas passer (3-2). Le Sénégal devra en outre composer sans son gardien titulaire Edouard Mendy, blessé au genou gauche contre la Norvège et forfait pour la rencontre de vendredi.

Après la défaite contre la Norvège, le sélectionneur Pape Thiaw a toutefois assuré que son équipe croyait toujours en ses chances de qualification. Le sélectionneur de l'Irak Graham Arnold tient le même discours.

"Avec huit équipes classées troisièmes qualifiées, nous avons encore une chance", a déclaré ce dernier après la défaite face à la France (3-0), lundi à Philadelphie.

(Reportage Mark Gleeson à Atlanta ; version française Jérôme Terroy, édité par Vincent Daheron)