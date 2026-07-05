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Football/Coupe du monde-Le rêve paraguayen s'achève, non sans avoir bousculé la France
information fournie par Reuters 05/07/2026 à 19:08

par Rohith Nair

Le parcours du Paraguay à la Coupe du monde de football s'est achevé samedi face à la France (1-0), en huitièmes de finale, après un tournoi où sa rigueur défensive et sa rugosité ont bousculé plusieurs favoris.

De retour au Mondial pour la première fois depuis 2010, la sélection sud-américaine avait arraché sa qualification en phase à élimination directe parmi les meilleurs troisièmes avant de réaliser l'exploit de sortir l'Allemagne en seizièmes de finale (1-1, 4-3 aux t.a.b.).

La réussite paraguayenne s'est construite sur un bloc regroupé, un milieu discipliné et les performances de son gardien Orlando Gill.

Après une lourde défaite contre les États-Unis (4-1), l'équipe a accepté de laisser le ballon à ses adversaires, terminant avec la plus faible moyenne de possession de la compétition, pour mieux frustrer des formations techniquement supérieures.

Contre la France, cette formule a longtemps fonctionné : un bloc bas, peu d'espaces et très peu d'occasions nettes concédées malgré plus de 75% de possession française. Le penalty de Kylian Mbappé, accordé après intervention de la VAR, a finalement décidé du match.

Mais la prestation du Paraguay a aussi été marquée par des méthodes contestées. Conscients de l'écart technique, les joueurs de Gustavo Alfaro ont imposé un défi physique constant, sans recevoir le moindre carton jaune, alors que trois Français ont été avertis.

"NOUS AVONS RIVALISÉ"

L'arbitre ouzbek Ilgiz Tantashev a notamment écopé d'un sévère 1/10 dans L'Équipe.

Le plan de jeu du Paraguay a atteint son paroxysme avant le penalty décisif, lorsque Gustavo Velazquez a abîmé volontairement le point de penalty.

Ces manœuvres ont contribué à maintenir le suspense pendant une bonne partie du match, obligeant la France à rester patiente avant de finir par s'imposer.

Malgré les critiques, le Paraguay quitte la compétition avec une image renforcée. Atteindre les huitièmes de finale, éliminer l'Allemagne et pousser la France dans ses retranchements représentent un net progrès pour une sélection qui cherche à retrouver sa place parmi les nations les plus compétitives.

"Il nous a fallu seize ans pour revenir en Coupe du monde", a rappelé Gustavo Alfaro.

"Nous avons travaillé très dur pour obtenir un autre résultat, mais je repars avec la certitude que nous étions venus pour rivaliser, et que nous avons rivalisé."

(Reportage de Rohith Nair à Miami ; version française Olivier Cherfan, édité par Vincent Daheron)

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