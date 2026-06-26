Football/Coupe du monde-Le récital de Dembélé face à la Norvège

(Actualisé avec déclarations Dembélé)

Ousmane Dembélé a réalisé vendredi son match référence en équipe de France en inscrivant un triplé en première période contre la Norvège (4-1), lors du dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde, une performance rare pour un Français au Mondial.

Les critiques qui accompagnaient l'attaquant du Paris Saint-Germain après son entrée en lice terne face au Sénégal (3-1) semblent désormais bien loin. Déjà buteur contre l'Irak (3-0), son premier but lors d'une grande compétition internationale, il a rappelé pourquoi il était le Ballon d'Or 2025 - et pourquoi il pourrait l'être à nouveau en 2026.

Le double champion d'Europe en titre avec le PSG a marqué de son empreinte cette rencontre décisive pour la première place du groupe I, complétant un triplé après seulement 32 minutes de jeu. Avant lui, seuls Just Fontaine (deux fois en 1958) et Kylian Mbappé (lors de la finale contre l'Argentine en 2022) avaient marqué au moins trois buts sur un match de Coupe du monde en équipe de France.

"Dembouz" a commencé son récital en croisant sa frappe dans le petit filet d'Egil Selvik sur un service de Kylian Mbappé (7e). Il a marqué ses deux buts suivants d'une manière similaire : une frappe enroulée du pied gauche hors de portée du gardien norvégien (20e, 32e), dont la première intervient après une nouvelle passe de son capitaine.

"C'est un moment unique pour moi mais le plus important, c'était de bien terminer cette phase de groupes en terminant premier", a réagi le héros du soir au micro de la Fifa.

Ousmane Dembélé compte désormais quatre buts dans cette Coupe du monde 2026, autant que son coéquipier Kylian Mbappé, que le Brésilien Vinicius Jr et que le Norvégien Erling Haaland, et à une longueur de l'Argentin Lionel Messi, meilleur buteur de la compétition.

Il a surtout marqué, en deux matches, plus d'un quart de ses buts en équipe de France à l'occasion de sa 62e sélection. Souvent critiqué pour son manque d'efficacité chez les Bleus, l'ancien Rennais compte désormais 11 réalisations en équipe nationale.

Il a finalement quitté la pelouse à la 65e minute, remplacé par Bradley Barcola.

Sa performance remet la lumière sur une attaque tricolore aux multiples talents, dont le danger peut autant venir de Kylian Mbappé, de Michael Olise ou d'Ousmane Dembélé. "Peut-être que, demain, on verra deux autres joueurs en attaque qui brilleront plus", prévenait, à raison, Kylian Mbappé à la veille du match contre l'Irak.

Même Désiré Doué a ouvert son compteur dans ce Mondial, à la réception d'un centre de Bradley Barcola, qui avait déjà marqué contre le Sénégal.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)