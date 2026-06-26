 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Coupe du monde-Le récital de Dembélé face à la Norvège
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 23:31

(Actualisé avec déclarations Dembélé)

Ousmane Dembélé a réalisé vendredi son match référence en équipe de France en inscrivant un triplé en première période contre la Norvège (4-1), lors du dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde, une performance rare pour un Français au Mondial.

Les critiques qui accompagnaient l'attaquant du Paris Saint-Germain après son entrée en lice terne face au Sénégal (3-1) semblent désormais bien loin. Déjà buteur contre l'Irak (3-0), son premier but lors d'une grande compétition internationale, il a rappelé pourquoi il était le Ballon d'Or 2025 - et pourquoi il pourrait l'être à nouveau en 2026.

Le double champion d'Europe en titre avec le PSG a marqué de son empreinte cette rencontre décisive pour la première place du groupe I, complétant un triplé après seulement 32 minutes de jeu. Avant lui, seuls Just Fontaine (deux fois en 1958) et Kylian Mbappé (lors de la finale contre l'Argentine en 2022) avaient marqué au moins trois buts sur un match de Coupe du monde en équipe de France.

"Dembouz" a commencé son récital en croisant sa frappe dans le petit filet d'Egil Selvik sur un service de Kylian Mbappé (7e). Il a marqué ses deux buts suivants d'une manière similaire : une frappe enroulée du pied gauche hors de portée du gardien norvégien (20e, 32e), dont la première intervient après une nouvelle passe de son capitaine.

"C'est un moment unique pour moi mais le plus important, c'était de bien terminer cette phase de groupes en terminant premier", a réagi le héros du soir au micro de la Fifa.

Ousmane Dembélé compte désormais quatre buts dans cette Coupe du monde 2026, autant que son coéquipier Kylian Mbappé, que le Brésilien Vinicius Jr et que le Norvégien Erling Haaland, et à une longueur de l'Argentin Lionel Messi, meilleur buteur de la compétition.

Il a surtout marqué, en deux matches, plus d'un quart de ses buts en équipe de France à l'occasion de sa 62e sélection. Souvent critiqué pour son manque d'efficacité chez les Bleus, l'ancien Rennais compte désormais 11 réalisations en équipe nationale.

Il a finalement quitté la pelouse à la 65e minute, remplacé par Bradley Barcola.

Sa performance remet la lumière sur une attaque tricolore aux multiples talents, dont le danger peut autant venir de Kylian Mbappé, de Michael Olise ou d'Ousmane Dembélé. "Peut-être que, demain, on verra deux autres joueurs en attaque qui brilleront plus", prévenait, à raison, Kylian Mbappé à la veille du match contre l'Irak.

Même Désiré Doué a ouvert son compteur dans ce Mondial, à la réception d'un centre de Bradley Barcola, qui avait déjà marqué contre le Sénégal.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ousmane Dembélé, auteur d'un triplé contre la Norvège (4-1) lors du Mondial, le 26 juin 2026 à Foxborough près de Boston ( AFP / MAURO PIMENTEL )
    Mondial: trois sur trois pour les Bleus avec un Dembélé en feu
    information fournie par AFP 26.06.2026 23:31 

    La France s'est imposée 4-1 face à la Norvège, grâce notamment à un triplé d'Ousmane Dembélé, vendredi à Foxborough près de Boston, terminant en tête de son groupe avec trois victoires en trois matches, premier objectif qu'elle s'était fixé pour ce Mondial-2026. ... Lire la suite

  • Ousmane Dembélé réagit à son triplé ... sans sourire
    Ousmane Dembélé réagit à son triplé ... sans sourire
    information fournie par So Foot 26.06.2026 23:30 

    Et Ousmane homme du match ! Auteur d’un triplé en première mi-temps, Ousmane Dembélé a régalé sur la pelouse du Gillette stadium de Foxborough pour offrir la victoire à la France face à la Norvège. Pourtant, Dembouz ne s’est pas présenté avec un grand sourire au ... Lire la suite

  • Guy Stéphan annonce la date de retour de Didier Deschamps
    Guy Stéphan annonce la date de retour de Didier Deschamps
    information fournie par So Foot 26.06.2026 23:29 

    Le retour du Jedi . Quelques minutes après la victoire de l’équipe de France contre la Norvège, Guy Stéphan a annoncé la date du retour de Didier Deschamps, absent pour ce dernier match de poule suite au décès de sa maman. « Didier va nous rejoindre demain et on ... Lire la suite

  • Le Sénégal cartonne l'Irak et peut croire à la qualif
    Le Sénégal cartonne l'Irak et peut croire à la qualif
    information fournie par So Foot 26.06.2026 23:21 

    Après une première période très inquiétante malgré l’ouverture du score et l’expulsion rapide de Sulaka, le Sénégal a fini par dérouler contre l’Irak (5-0). Portés par un gros second acte et les entrées gagnantes de Pape Gueye et Iliman Ndiaye, les Lions de la ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank