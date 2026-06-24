Football/Coupe du monde-Le Qatari Madibo suspendu cinq matches après sa faute sur Koné

Le milieu de terrain qatari Assim Madibo a été suspendu cinq matches après son expulsion pour une faute qui a gravement blessé le milieu canadien Ismaël Koné lors d'un match de la Coupe du monde, a annoncé mercredi la Fifa.

Le Qatar a subi une lourde défaite face au Canada (6-0) lors de son deuxième match du groupe B, une rencontre au cours de laquelle Ismaël Koné s'est fracturé la jambe après une intervention maladroite d'Assim Madibo en deuxième période.

La commission de discipline de la Fifa a estimé qu'Assim Madibo avait commis une faute dangereuse. Cette décision peut faire l'objet d'un appel.

Ismaël Koné a été opéré et Assim Madibo, accompagné du ministre qatari des Sports, lui a rendu visite à l'hôpital pour prendre de ses nouvelles.

Le Qatar dispute mercredi son dernier match de groupe contre la Bosnie-Herzégovine, tandis que le Canada, co-organisateur de la compétition, affronte la Suisse.

(Reportage Sam Tobin ; version française Jérôme Terroy, édité par Vincent Daheron)