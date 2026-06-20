Football/Coupe du monde-Le Paraguay réduit à dix se relance et élimine la Turquie

Le Paraguay, réduit à dix, a battu samedi la Turquie 1-0 lors de la deuxième journée du groupe D, se relançant dans la Coupe du monde 2026 et éliminant son adversaire du jour de la compétition.

Le Paraguay a ouvert le score dès la 64e seconde, ce qui est à ce stade le but le plus rapide du Mondial, grâce à une frappe de loin de Matias Galarza, puis a résisté à des vagues d’attaques turques jusqu'au coup de sifflet final.

La rencontre a également été marquée par l'expulsion du milieu de terrain paraguayen Miguel Almiron pour avoir tenu des propos à l'adresse du défenseur turc Mert Muldur en se couvrant la bouche de la main.

Il est ainsi le premier jouer à être sanctionné pour avoir enfreint cette nouvelle règle instaurée par la Fifa pour lutter contre les insultes racistes.

Le Paraguay, qui participe à sa première Coupe du monde depuis 2010, revient ainsi à hauteur de l'Australie dans le groupe D, à trois points, et leur rencontre du vendredi 26 juin sera donc déterminante pour savoir qui accompagnera de façon sûre les Etats-Unis en seizièmes de finales.

Les deux premiers de chacun de 12 groupes se qualifient pour la phase éliminatoire de la compétition ainsi que les huit meilleurs troisièmes.

En battant l'Australie 2-0 vendredi, les Etats-Unis ont enchaîné leur deuxième victoire de suite en Coupe du monde pour la première fois depuis 1930.

La Turquie, qui ne s'était plus qualifiée pour la compétition depuis 2002 - édition où le pays avait décroché la troisième place - a, comme dans sa défaite contre l'Australie, manqué de réalisme devant le but, les attaquants dKenan Yildiz et Arda Güler n'ayant pas réussi à convertir nombre d'occasions.

Le pays aura une dernière occasion de marquer son premier but de la compétition lors du match contre les Etats-Unis, également programmé le 26 juin.

"Je suis triste, mais je suis aussi très fier de mes joueurs. Ils ont tout donné jusqu’au coup de sifflet final. C'est ça, le football", a déclaré l'entraîneur de la Turquie, Vincenzo Montella.

La meilleure performance en Coupe du monde du Paraguay remonte en 2010, où "La Albirroja" avait été éliminée en quarts de finale par l'Espagne, future championne du monde.

(Martin Petty; avec la contribution d"Ian Ransom; version française Benoit Van Overstraeten)