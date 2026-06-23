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Football/Coupe du monde-Le milieu ghanéen Thomas Partey hué face à l'Angleterre
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 23:08

Les premières touches de balle du milieu de terrain ghanéen Thomas Partey ont été accompagnées d'une salve de huées de la part des supporters anglais, mardi, pour son premier match dans cette Coupe du monde.

La présence de Partey dans la compétition suscite la controverse. L'ancien joueur d'Arsenal fait face au Royaume-Uni à sept chefs d'accusation de viol et deux d'agression sexuelle, des faits qu'il conteste.

Le joueur de 33 ans, absent lors de la victoire du Ghana contre le Panama (1-0) après le refus de sa demande de visa par le Canada, a été sifflé à chacune de ses prises de balle au milieu de terrain.

Lundi, Partey, qui évolue désormais à Villarreal en Liga, avait assuré se sentir "bien" et "prêt à jouer." Il a évolué par le passé aux côtés des Anglais Declan Rice et Bukayo Saka à Arsenal.

(Reportage Lori Ewing ; version française Jérôme Terroy, édité par Zhifan Liu)

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