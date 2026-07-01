Football/Coupe du monde--Le match Portugal-Croatie se jouera sous une chaleur extrême à Toronto

par Divya Rajagopal

Les fans prévoyant de se rendre au stade pour la seizième de finale de la Coupe du monde 2026 entre le Portugal et la Croatie jeudi à Toronto, sont invités à rester hydratés et à limiter leur consommation d'alcool, selon alerte canicule émise par Environnement Canada.

"N'attendez pas d'avoir soif pour vous hydrater. Buvez de l'eau régulièrement dans la journée et limitez l'alcool, qui favorise la déshydratation", a dit Michelle Murti, responsable médicale de la santé publique de Toronto.

En raison de l'humidité, le thermomètre pourrait afficher une température ressentie de 40 degrés Celsius à Toronto jeudi, a dit Michelle Murti à Reuters.

Les autorités sanitaires anticipent par ailleurs un possible orage, ce qui pourrait entraîner l'annulation de certaines séances de visionnage sur grand écran du match.

Le Toronto Stadium, la plus petite enceinte du Mondial, accueille jeudi son dernier match de la compétition. La ville a organisé des fan zones publiques et des espaces de visionnage pour l'ensemble des rencontres et a installé pour l'occasion des brumisateurs dans la ville.

(Reportage Divya Rajagopal à Toronto; contribution de Kya Soe et Imad Credi; version française Clément Martinot, édité par Benoit Van Overstraeten)