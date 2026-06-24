Football/Coupe du monde-Le match Algérie-Autriche ravive le souvenir du "match de la honte"

par Mark Gleeson

Le match de la Coupe du monde de football entre l'Algérie et l'Autriche, samedi à Kansas City, ne sera pas seulement décisif pour les espoirs de qualification des deux équipes, il ravivera également le souvenir de l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire du Mondial.

La première et seule fois où les deux sélections se sont retrouvées dans le même groupe, en 1982, l'Autriche avait été accusée d'avoir conclu un accord avec l'Allemagne de l'Ouest afin que les deux équipes se qualifient aux dépens de l'Algérie.

Cette rencontre, disputée à Gijon, en Espagne, est restée dans les mémoires sous le nom de "match de la honte".

Le Mondial 1982 avait pourtant commencé de manière éclatante pour l'Algérie, qui participait alors à sa première Coupe du monde et avait créé la sensation en battant l'Allemagne de l'Ouest (2-1) lors de son entrée en lice.

Après une défaite face à l'Autriche (2-0), l'Algérie avait ensuite dominé le Chili (3-2) et bouclé la phase de groupes avec quatre points en trois matches, à une époque où une victoire en rapportait deux.

Le groupe s'était achevé le lendemain à Gijon par une rencontre entre l'Autriche et l'Allemagne de l'Ouest dont l'enjeu était clair : une victoire allemande sur le score de 1-0 permettait aux deux équipes de se qualifier et éliminait l'Algérie par la même occasion.

L'Allemagne de l'Ouest avait ouvert le score dès la 10e minute par Horst Hrubesch. Par la suite, les deux équipes s'étaient contentées de faire circuler le ballon, sans réelle volonté de faire évoluer un score qui condamnait l'Algérie à la différence de buts.

"Même si on s'y attendait un peu, on était tous en colère, révoltés et stupéfaits", a déclaré l'ancien international algérien Rabah Madjer.

"Que deux grandes nations du football puissent s'entendre pour éliminer un petit pays comme l'Algérie, qui disputait sa première Coupe du monde et commençait à émerger sur la scène internationale, c'était choquant."

UN RÈGLEMENT MODIFIÉ

Le quotidien L'Équipe avait estimé que les 22 joueurs auraient mérité un carton rouge.

Dans les tribunes, des spectateurs espagnols avaient agité des mouchoirs blancs en signe de protestation, tandis qu'à la télévision autrichienne, le commentateur Robert Seeger avait lancé à ses téléspectateurs : "Éteignez votre télévision !"

Le défenseur allemand Paul Breitner, champion du monde en 1974, n'y voyait en revanche rien de répréhensible. "Le public est stupide s'il ne comprend pas que seule la qualification comptait", avait-il dit.

Saisie par l'Algérie, la Fifa avait estimé que les deux équipes n'avaient enfreint aucun règlement.

Le "match de la honte" a toutefois laissé une trace durable dans l'histoire de la compétition puisqu'à la suite de cette affaire, la Fifa a modifié son règlement afin que les derniers matches de chaque groupe, lors du premier tour, se disputent simultanément. Ceci pour éviter qu'une équipe ne connaisse à l'avance le résultat dont elle a besoin pour se qualifier.

"Beaucoup de gens se sont excusés par la suite. C'est bien de reconnaître le tort causé, mais pour nous, cela n'a rien changé", a ajouté Rabah Madjer.

(Reportage Mark Gleeson à Atlanta ; version française Jérôme Terroy, édité par Vincent Daheron)