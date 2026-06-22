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Football/Coupe du monde-Le Maroc vise la première place de son groupe devant le Brésil
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 18:51

par Mark Gleeson

Mercredi à Atlanta, le Maroc cherchera non seulement à s'imposer, mais aussi à soigner sa différence de buts face à Haïti, déjà éliminé, dans l'espoir de terminer en tête du groupe C devant le Brésil. Ce serait un exploit pour le Maroc, qui a pris quatre points en deux matches et marqué les esprits en accrochant le Brésil (1-1) d'entrée. Après sa victoire contre l'Écosse (1-0) vendredi à Boston, le Maroc a montré qu'il restait dans la continuité de son parcours au Qatar, où il était devenu le premier pays africain à atteindre les demi-finales.

Le Brésil affrontera l'Écosse au même moment à Miami, et si les quintuples champions du monde et le Maroc remportent tous deux leur dernier match de la phase de poules, la première place du groupe C se jouera alors à la différence de buts. La victoire du Brésil contre Haïti (3-0) vendredi à Philadelphie lui confère une meilleure différence de buts que le Maroc.

Mohamed Ouahbi, le sélectionneur des "Lions de l'Atlas", se méfie quand même d'Haïti malgré son élimination précoce. "C'est la beauté de la Coupe du monde : tous ces styles de jeu différents auxquels on est confronté et auxquels il faut s'adapter", a-t-il dit. Mais s'ils veulent détrôner le Brésil et prendre la tête du groupe, les Marocains devront se porter résolument vers l'attaque.

Le vainqueur du groupe C affrontera le deuxième du groupe F, tandis que le deuxième du groupe C se mesurera au premier du groupe F, où les Pays-Bas, le Japon et la Suède sont tous en lice. Haïti a été la première équipe éliminée de la compétition élargie à 48 nations après avoir perdu contre l'Écosse (1-0) puis le Brésil (3-0), mais a promis de se battre jusqu'au bout. Plus d'un demi-siècle après la dernière participation du pays à la Coupe du monde, en 1974, le sélectionneur Sébastien Migné a assuré qu'il serait impensable de considérer ce dernier match comme une rencontre sans enjeu. "Avons-nous le droit de négliger un match ? Bien sûr que non", a prévenu le technicien français.

(Reportage Mark Gleeson à Atlanta ; version française Jérôme Terroy, édité par Vincent Daheron)

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