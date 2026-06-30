Football/Coupe du monde-Le Maroc vient à bout des Pays-Bas aux tirs au but

(Actualisé tout du long)

Le Maroc, demi-finaliste de l'édition 2022, est venu lundi soir à bout des Pays-Bas au terme de la séance de tirs au but (1-1, 3-2) pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, lors desquels il affrontera samedi le Canada, l'un des pays hôtes, à Houston au Texas.

Menés au score à la suite d'un but de Cody Gakpo à la 72e minute, les Lions de l'Atlas ont arraché la prolongation dans le temps additionnel de la seconde période grâce à Issa Diop.

Aucun but n'a été inscrit en prolongation, donnant lieu à une séance de tirs au but qui s'est avérée haletante, à Monterrey, au Mexique.

Ismael Saibari a réussi le tir au but décisif après que Yassine Bounou a arrêté la tentative de Crysencio Summerville, qualifiant le Maroc pour les huitièmes de finale.

Neil El Aynaoui, côté marocain, et Justin Kluivert, entré en fin de match côté néerlandais, ont manqué leurs tentatives avant que Bart Verbruggen ne semble arrêter le tir de Soufiane Rahimi mais ne voit le ballon glisser sous lui et finir dans le but.

Quinten Timber a ensuite tiré à côté lors du quatrième tir des Néerlandais, Achraf Hakimi a touché le poteau alors qu’il avait l’occasion de sceller la victoire des Marocains, avant que Saibari ne garde son sang-froid en tant que cinquième et ultime tireur de la séance.

Le Maroc s’était créé les meilleures occasions en première période, Verbruggen réalisant une série d’arrêts exceptionnels pour repousser une tête à bout portant d’Ayoub Bouaddi et une frappe puissante de Neil El Aynaoui.

De l’autre côté du terrain, Bounou a finalement dû s’employer pour repousser une frappe lointaine de Micky van de Ven.

Hakimi a fait trembler la barre transversale et a contraint Verbruggen à un nouvel arrêt, les Néerlandais peinant à contenir les montées du latéral depuis l'arrière, avant que l'entrée en jeu de Wout Weghorst ne donne à son équipe un point d'ancrage important en attaque.

L’impact du remplaçant a été immédiat : il a remporté un duel aérien qui a libéré Summerville, dont la persévérance a créé l’ouverture ayant permis à Gakpo de marquer d’une frappe en première intention qui a trompé Bounou. L'ailier néerlandais a fondu en larmes avant d'être rapidement entouré par ses coéquipiers, venus l'étreindre, alors qu'il a disputé ce match quelques jours après un deuil familial.

Les Pays-Bas ont semblé de plus en plus en maîtrise, leur capitaine Virgil van Dijk réalisant une intervention autoritaire pour contrer Saibari et écarter la pression du Maroc, en quête d'une égalisation.

Mais alors que la victoire se profilait pour les Néerlandais, le remplaçant marocain Chemsdine Talbi a délivré un centre millimétré depuis la gauche, trouvant Diop, qui a pris le dessus sur Van Dijk pour tromper Verbruggen d'une puissante tête et envoyer les deux équipes en prolongation.

Le Maroc a alors souvent eu le contrôle du ballon, s'offrant une occasion de prendre l'avantage pour la première fois du match, sans y parvenir. Quelques rebondissements plus tard, il s'est toutefois assuré de poursuivre sa route dans cette Coupe du monde.

(Reportage Janina Nuno Rios)