Football/Coupe du monde-Le Maroc remporte la victoire face à Haïti et se qualifie pour les seizièmes de finale

ATLANTA, 24 juin (Reuters - Le Maroc a confirmé sa qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde de football mercredi, mais a dû revenir deux fois au score pour venir à bout d'une équipe haïtienne courageuse.

Le Maroc s'est imposé 4-2 contre Haïti dans un match riche en rebondissements mercredi. Les Lions de l'Atlas n'ont toutefois pas réussi à devancer le Brésil au classement du groupe C.

Les demi-finalistes de la Coupe du monde 2022, qui ont terminé à égalité de points (7) avec les quintuples champions du monde, sont deuxième à la différence de buts.

Le Maroc devra affronter lundi le vainqueur du groupe F, les Pays-Bas, le Japon ou la Suède, au premier tour à élimination directe.

Haïti, première équipe éliminée du tournoi à 48 équipes après avoir perdu son deuxième match de groupe, a pris l'avantage en début de rencontre grâce à un but contre son camp du gardien marocain Yassine Bounou (10e). Achraf Hakimi, footballer africain de l'année, a toutefois égalisé à la 39e minute.

Le tir foudroyant de Wilson Isidor a redonné l'avantage à Haïti à la 43e minute, mais le match un but d'Ismaël Saibari a de nouveau permis au Maroc de rattraper son retard.

Il a fallu attendre la 78e minute pour que les Lions de l'Atlas prennent l'avantage, lorsque le remplaçant Soufiane Rahimi a expédié le ballon au fond des filets. Gessime Yassine a porté le score à 4-2 dans la dernière minute.

"C'était un match fou, trop de buts, mais nous sommes vraiment ravis de nous qualifier pour le tour suivant et nous devons maintenant continuer sur cette lancée", a déclaré Achraf Hakimi.

"Haïti était déjà éliminée de la compétition, mais (l'équipe) a fait preuve d'un esprit combatif et nous a fait souffrir, mais au final nous avons réussi."

Haïti, qui n'avait que sa fierté à défendre, a contraint le Maroc à se battre pour la victoire et, malgré une défaite, l'équipe repartira avec une réputation renforcée.

"Nous étions face à une équipe de qualité et j'espère que nous avons offert un beau spectacle à nos supporters", a déclaré l'entraîneur d'Haïti, Sébastien Migné. "Nous devons continuer à travailler dur pour revenir dans quatre ans."

(Mark Gleeson avec Trevor Stynes)