Football/Coupe du monde-Le Cap-Vert enchaîne les exploits et tient l'Uruguay en échec

(Ajoute commentaires de Marcelo Bielsa)

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par Nick Mulvenney

Le Cap-Vert a arraché un match nul 2-2 face à l'Uruguay dimanche dans le Groupe H, confirmant après son résultat nul sans but contre l'Espagne - son premier match en Coupe du monde - qu'il est capable de tenir tête à une deuxième grande puissance du football. Avec deux points, le Cap-Vert occupe la deuxième place du groupe à égalité avec l'Uruguay. Le double champion du monde sud-américain, toujours sans victoire dans le tournoi, aborde son dernier match contre l'Espagne avec une qualification pour les seizièmes de finale loin d'être assurée.

Les Requins bleus avaient déjà surpris le monde entier en tenant les champions d’Europe en échec lundi, mais une surprise encore plus grande semblait se profiler lorsque Kevin Pina a donné l’avantage à l’équipe africaine à la 21ème minute, déclenchant une frénésie au stade de Miami.

Des buts de Maxi Araujo et Agustin Canobbio en l'espace de six minutes juste avant la pause ont donné l'avantage à l'Uruguay à la mi-temps, mais le remplaçant Helio Varela a profité d'une erreur défensive pour égaliser vers l'heure de jeu.

Les deux équipes ont eu des occasions de l'emporter en fin de rencontre, mais au coup de sifflet final, ce sont les milliers de Capverdiens présents dans le stade qui ont célébré.

L'Uruguay a néanmoins réussi à inscrire les deux premiers buts concédés par Vozinha dans ce tournoi. Le gardien capverdien de 40 ans avait été élu meilleur joueur du match contre l'Espagne.

Les deux équipes comptent deux points de retard sur l’Espagne, leader du groupe, et l’ambition du Cap-Vert d’atteindre les seizièmes de finale reste bien vivante à l’approche de son affrontement avec l’Arabie saoudite.

"Nous sommes ici pour tenter de réaliser un nouveau rêve: nous qualifier pour le deuxième tour," a déclaré Bubista, l’entraîneur du Cap-Vert. "Nous souhaitons rivaliser au plus haut niveau, et c’est ce que nous avons fait lors de ces deux matchs."

"Concéder des buts de cette façon coûte extrêmement cher," a affirmé l'entraîneur uruguayen Marcelo Bielsa. "Nous avons payé ces erreurs au prix fort."

"Il ne fait aucun doute que l'Uruguay dispose d'un effectif supérieur à celui du Cap-Vert, mais il fallait le prouver," a-t-il ajouté. "Nous devons nous montrer à la hauteur face à l'Espagne, et nous avons à la fois la volonté et le devoir de les battre."

(Reportage de Nick Mulvenney, version française Sarah Morland)