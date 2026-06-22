Football/Coupe du monde-Le Canada joue sa qualification face à la Suisse

Le Canada affronte la Suisse mercredi avec l'ambition de décrocher sa première qualification pour la phase à élimination directe de la Coupe du monde de football.

Les Canadiens n'ont besoin que d'un match nul pour s'assurer la première place du groupe B.

Ils seront cependant privés d'Ismaël Kone face à la Nati, trois fois quart-de-finaliste du Mondial. Pièce maîtresse de l'entrejeu, le milieu s'est fracturé la jambe la semaine dernière sur un tacle d'Assim Madibo lors du large succès contre le Qatar (6-0), le premier du pays en Coupe du monde.

C'est un coup dur pour le Canada, tant Ismaël Koné est considéré comme le moteur du milieu de terrain par son activité et son intensité.

"Il représente énormément pour cette équipe", a confié Jonathan David, meilleur buteur de l'histoire de la sélection canadienne, au sujet de son coéquipier.

"Cela a été un moment difficile. Mais nous devons rester forts et nous qualifier pour lui."

Remplacer Ismaël Koné ne sera pas simple pour Jesse Marsch, qui a reconnu que son absence " les affaiblit dans la compétition". Le sélectionneur du Canada devra toutefois trouver sur son banc un joueur capable de répondre présent pour ce rendez-vous décisif face à la Suisse.

"Tout le monde est un peu marqué par ce qui s'est passé. Ismaël Koné est au cœur de notre équipe", a-t-il déclaré. "C'est un joueur capable de faire basculer un match et il va nous manquer. Mais je pense que nous avons de bons joueurs capables de prendre le relais."

Nathan Saliba a remplacé Ismaël Koné face au Qatar et inscrit le quatrième but quelques instants après son entrée en jeu. Il l'a célébré en brandissant le maillot floqué du numéro 8 de son coéquipier, avant de l'embrasser.

L'état de forme du capitaine Alphonso Davies suscite aussi des interrogations. Toujours en phase de reprise après une blessure aux ischio-jambiers contractée début mai, il n'a pas encore disputé la moindre minute dans ce Mondial.

Le Canada et la Suisse comptent chacun quatre points après deux matches, mais le pays co-organisateur occupe la tête du groupe B grâce à une meilleure différence de buts.

Annoncée comme favorite de la poule, la Suisse a commencé par un nul contre le Qatar (1-1) avant de dominer la Bosnie-Herzégovine (4-1). Un point lui suffira contre le Canada pour assurer sa place en seizièmes de finale.

Les Suisses ont franchi la phase de groupes lors de cinq de leurs six dernières participations à la Coupe du monde, mais ont ensuite été éliminés à chaque fois en huitièmes de finale.

(Reportage Frank Pingue à Toronto ; version française Jérôme Terroy, édité par Vincent Daheron)