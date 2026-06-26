Football/Coupe du monde-Le Canada et l'Afrique du Sud inaugurent un seizième de finale inédit

Le Canada, pays co-organisateur de la compétition, jouera dimanche le premier seizième de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud, deux sélections novices en phase à élimination directe.

Pour sa troisième participation, le Canada a atteint pour la première fois la phase à élimination directe, tandis que l'Afrique du Sud a décroché sa qualification à ce stade à sa quatrième tentative, malgré un début de compétition difficile.

Face à la Corée du Sud, lors du dernier match du groupe A, l'Afrique du Sud s'est imposée en proposant un jeu offensif bien loin du schéma défensif adopté contre le Mexique lors du match d'ouverture de la compétition, quand rien, ou presque, ne lui avait réussi.

Les critiques s'étaient alors abattues sur le sélectionneur de 74 ans Hugo Broos. Malgré un dispositif plus offensif contre la République tchèque lors du deuxième match, l'Afrique du Sud n'avait arraché le nul que grâce à un penalty heureux (1-1).

Face aux Sud-Coréens, en revanche, l'Afrique du Sud a affiché un tout autre visage et s'est emparée de la deuxième place du groupe derrière le Mexique, autre pays co-organisateur, grâce à un but de Thapelo Maseko.

"Je suis très fier de la prestation de mon équipe, et je pense qu'on a répondu à toutes les grandes bouches de ces dernières semaines qui estimaient qu'on devait changer quelque chose", a cinglé Hugo Broos.

Le Canada a décroché la première victoire de son histoire en Coupe du monde en corrigeant le Qatar à Vancouver (6-0), après avoir concédé le nul contre la Bosnie-Herzégovine (1-1) puis perdu face à la Suisse (2-1) lors de son dernier match du groupe B. Deuxièmes de la poule, les Canadiens pourront nourrir des regrets : une première place leur aurait permis de rester à Vancouver.

ALPHONSO DAVIES DE RETOUR ?

Ils espèrent toutefois que leur armée de supporters traversera la frontière pour rallier Los Angeles.

"Nous sommes désolés de devoir vous quitter. Mais vous n'êtes pas obligés de nous quitter", a écrit l'équipe sur les réseaux sociaux.

La principale incertitude côté canadien concerne Alphonso Davies, absent lors de la phase de groupes en raison de pépins physiques. Le sélectionneur Jesse Marsch a laissé entendre qu'il pourrait être apte dimanche.

"Le retour de notre capitaine, de notre meilleur joueur, peut avoir un impact considérable, physiquement, dans le jeu, mais aussi sur le plan mental et psychologique", a déclaré Jesse Marsch.

Le milieu de terrain Ismaël Koné s'est fracturé une jambe contre le Qatar, tandis que des incertitudes demeurent autour de la condition physique de Stephen Eustaquio et du défenseur central Moïse Bombito.

L'Afrique du Sud récupère de son côté son milieu-clé Teboho Mokoena, de retour de suspension, mais sera encore privée du vétéran Themba Zwane, qui purge le dernier de ses trois matches de suspension après son carton rouge contre le Mexique.

(Reportage Mark Gleeson à Atlanta ; version française Jérôme Terroy, édité par Vincent Daheron )