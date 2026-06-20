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Football/Coupe du monde-Le Brésil s'impose face à Haïti
information fournie par Reuters 20/06/2026 à 05:04

Le Brésil s'est imposé face à Haïti (3-0), Matheus Cunha marquant deux fois et Vinicius Jr inscrivant un autre but en première période pour envoyer les quintuples champions de la Coupe du monde de football en tête du groupe C avec quatre points, éliminant ainsi leur adversaire.

Le Maroc est à égalité de points avec le Brésil après sa victoire contre l'Écosse (1-0), qui compte trois points, tandis qu'Haïti, qui ne compte aucun point, est dernier et son groupe et devient donc la première équipe éliminée du tournoi.

Le Brésil a pris l'ascendant à la 23e minute lorsque la frappe de Vinicius Jr, repoussée par Johny Placide, a vu sa tentative de dégagement déviée par Matheus Cunha avant de franchir la ligne. Matheus Cunha a doublé la mise à la 36e minute, profitant d'une superbe passe en profondeur de Vinicius Jr pour loger le ballon dans la lucarne.

Vinicius Jr a porté le score à 3-0 dans le temps additionnel de la première période, reprenant avec sang-froid une longue passe de Lucas Paqueta.

Le Brésil a ensuite levé le pied après la pause, le gardien Alisson Becker étant rarement mis à contribution, tandis que l'équipe de Carlo Ancelotti s'est imposée sans difficulté.

(Fernando Kallas)

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