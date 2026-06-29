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Football/Coupe du monde-Le Brésil renverse le Japon et se qualifie pour les 8es de finale
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 21:15

Le Brésil s'est qualifié lundi pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football grâce à sa victoire contre le Japon (2-1) sur un but dans le temps additionnel de Gabriel Martinelli.

L'attaquant d'Arsenal, parfaitement servi au coeur de la surface par Bruno Guimaraes, a ajusté Zion Suzuki avec l'aide du poteau (90e+6).

Le Japon avait pourtant ouvert la marque en première période par Kaishu Sano (29e).

Après avoir longtemps buté sur la défense nippone, Casemiro avait égalisé d'un coup de tête à la réception d'un centre de Gabriel (56e), quelques minutes avant le poteau trouvé par Vinicius Jr au terme d'un raid solitaire.

La Seleçao défiera la Côte d'Ivoire ou la Norvège, dimanche, en huitièmes de finale.

(Reportage de Nick Said,; version française Vincent Daheron)

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