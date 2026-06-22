Football/Coupe du monde-Le Belgique encore tenue en échec, cette fois-ci contre l'Iran

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La Belgique a été accrochée dimanche par l'Iran (0-0), incapable de percer le verrou iranien après un premier match nul contre l'Égypte (1-1) lors de son entrée en lice.

Soutenu par un public de Los Angeles largement acquis à sa cause, l’Iran a repoussé les vagues belges pour arracher le match nul, le gardien Alireza Beiranvand réalisant sept arrêts.

"Je baise les mains de chaque Iranien qui était présent aujourd’hui dans ce stade, sans exception," a déclaré le gardien, nommé le meilleur joueur du match. "Il y a eu des moments où tout le monde criait le nom de l’Iran."

L'attaquant belge Romelu Lukaku a affirmé que ce match avait été une déception.

"Nous devons analyser ce qui n'a pas fonctionné, car nous nous sommes créé de nombreuses occasions sans marquer, et c'est frustrant," a-t-il dit. "Nous jouons avec trop d'émotion dans les moments décisifs."

Au cours d’un match frustrant durant lequel elle a maîtrisé la possession sans jamais réussir à marquer, la Belgique s’est retrouvée réduite à dix après l'expulsion de Nathan Ngoy pour avoir fait trébucher Mehdi Taremi qui partait au but.

"Il est jeune. Il a commis une erreur," a déclaré Rudi Garcia, l'entraîneur de la Belgique.

De son côté, le sélectionneur iranien Amir Ghalenoei s'est montré satisfait de l'engagement de ses joueurs face à des conditions difficiles.

Mehdi Taremi avait réussi à marquer suite à un coup franc avant la pause d'hydratation de la première mi-temps, mais son but a été annulé pour hors-jeu après consultation du VAR.

L’Iran compte désormais deux points et affrontera l’Égypte vendredi à Seattle, tandis que la Belgique, qui totalise également deux points, jouera contre la Nouvelle-Zélande à Vancouver.

(Reportage de Rory Carroll à Inglewood, version française Vincent Daheron et Sarah Morland)