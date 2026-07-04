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Football/Coupe du monde-La victoire dans la douleur de l'Argentine suscite des doutes
information fournie par Reuters 04/07/2026 à 18:37

par Gabriel Araujo

L'Argentine s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football grâce à sa victoire après prolongation contre le Cap-Vert (3-2), vendredi, mais les champions du monde en titre ont quitté le terrain avec quelques doutes.

Le Cap-Vert est revenu deux fois au score et a mis en évidence les fragilités de l'équipe sud-américaine, avant qu'une tête de Cristian Romero, déviée dans son propre but par Diney Borges, ne scelle la qualification.

Le sélectionneur Lionel Scaloni avait prévenu que le Cap-Vert serait dangereux après ses matches nuls contre l'Espagne et l'Uruguay en phase de groupes. Mais peu de monde imaginait une telle résistance de la part d'un pays présent pour la première fois à la Coupe du monde.

Après un premier tour presque parfait, ce succès arraché de justesse devrait accentuer les interrogations autour de l'Argentine avant son huitième de finale contre l'Égypte, mardi à Atlanta.

La défense argentine, peu testée jusque-là, a cette fois été soumise à une pression constante.

Marcelo Gallardo, ancien international argentin, a estimé que cette rencontre pourrait servir d'avertissement.

"C'est une bonne chose que cela soit arrivé. Il y aura une réaction, il doit y avoir une réaction", a-t-il déclaré sur ESPN Argentina.

MESSI ÉPUISÉ

Lionel Messi, auteur en première période de son 20e but en Coupe du monde, un record, a reconnu que la rencontre avait été éprouvante physiquement, son équipe ayant peiné à récupérer le ballon haut sur le terrain.

"Ils avaient le ballon et nous ont fait courir, parce que nous n'arrivions pas à presser", a expliqué le capitaine de 39 ans. "Nos lignes étaient trop espacées."

Lionel Scaloni a insisté sur le caractère démontré par son équipe.

"Il y a toujours des choses à améliorer, mais l'important est que l'équipe ait répondu présent dans les moments difficiles", a apprécié le sélectionneur. "Cette équipe ne fuit pas ses responsabilités."

La qualification de l'Argentine doit beaucoup à Lisandro Martinez et Cristian Romero, deux défenseurs récemment blessés. Le premier a marqué le deuxième but, tandis que le second est impliqué sur le but de la victoire.

"Tout ce que j'ai traversé a été très difficile, mais grâce à mon club et à la sélection, je suis aujourd'hui très heureux", a déclaré Lisandro Martinez. "Je suis sur un nuage."

L'Argentine reprendra l'entraînement samedi à Miami avant son match contre l'Égypte.

(Reportage de Gabriel Araujo ; version française Olivier Cherfan, édité par Vincent Daheron)

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