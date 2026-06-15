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Football/Coupe du monde-La Tunisie doit corriger ses erreurs après la déroute face à la Suède, déclare Lamouchi
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 08:13

Le sélectionneur tunisien Sabri Lamouchi a déclaré que son équipe avait payé une série d’erreurs coûteuses lors de la défaite (5-1) subie dimanche face à la Suède, et a averti que de telles erreurs pourraient s'avérer fatales pour leurs chances en Coupe du monde.

* "C'est une défaite difficile. C'est douloureux. Commencer la compétition avec une telle défaite est en effet difficile", a déclaré Sabri Lamouchi lors de la conférence de presse d'après-match.

* Sabri Lamouchi a expliqué que la Tunisie était consciente de la menace que représentaient les attaquants suédois, mais n’a pas réussi à y faire face. "Avec des joueurs de classe mondiale comme les deux attaquants suédois, c'est quelque chose dont on ne se remet pas."

* Il a pointé à plusieurs reprises les erreurs individuelles comme principale cause de cette lourde défaite. "Nous avons commis beaucoup trop d’erreurs", a-t-il ajouté.

* Sabri Lamouchi a estimé que la Tunisie avait montré des signes d’amélioration après la pause, avant que de nouvelles erreurs ne viennent anéantir ses espoirs de revenir au score.

* La Tunisie affrontera le Japon et les Pays-Bas lors de ses prochains matches du Groupe F, et Sabri Lamouchi a déclaré que son équipe n'avait d'autre choix que de réagir. "Nous avons notre fierté. Nous devons réagir. Nous devons donner une meilleure image."

(Reportage de Hatem Maher ; version française Meriam Telhig)

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