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Football/Coupe du monde-La Norvège élimine le Brésil grâce à deux buts de Haaland
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 00:57

(Actualisé tout du long)

La Norvège a battu le Brésil (2-1) en huitièmes de finale de la Coupe du monde, dimanche près de New York, grâce à un doublé de son attaquant vedette Erling Haaland dans le dernier quart d'heure, avant que les Sud-Américains ne réduisent le score au bout du temps additionnel avec un penalty de Neymar.

L'équipe scandinave se qualifie ainsi pour les quarts de finale du Mondial pour la première fois de son histoire. Elle affrontera le Mexique ou l'Angleterre.

C'est la première fois depuis 1990 que le Brésil, quintuple champion du monde, échoue à se qualifier pour les quarts de finale d'une Coupe du monde.

En dépit d'un public majoritairement favorable aux Sud-Américains et d'une chaleur étouffante, la Norvège a obtenu un succès retentissant qui s'est dessiné dans le sillage d'Erling Haaland. L'attaquant vedette a mis son gabarit à profit pour ouvrir le score de la tête à la 79e minute, avant de décrocher un tir puissant à l'entrée de la surface brésilienne (90e) pour sceller le succès norvégien.

Avec ce doublé, Erling Haaland rejoint Kylian Mbappé et Lionel Messi en tête du classement des buteurs du tournoi (7 buts).

Le penalty transformé par Neymar dans les dernières secondes du temps additionnel n'a été qu'une maigre consolation pour le Brésil, qui avait eu l'occasion de prendre les devants en première période, déjà sur penalty, après un tacle imprudent de Kristoffer Ajer sur Matheus Cunha. La tentative de Bruno Guimaraes a été repoussée par le gardien norvégien Orjan Nyland.

Au retour des vestiaires, le sélectionneur norvégien Stale Solbakken a remplacé ses deux ailiers, faisant entrer Andreas Schjelderup et Oscar Bobb - un coup de maître qui a donné davantage de soutien à Erling Haaland, isolé et discret en première période. C'est sur un centre parfait puis une passe de Schjelderup que l'attaquant de Manchester City a inscrit ses deux buts.

Sur le banc de touche du Brésil, le sélectionneur Carlo Ancelotti faisait grise mine. Le penalty transformé par Neymar à la 10e minute du temps additionnel de la seconde période a été insuffisant et trop tardif pour changer la donne.

(Reportage d'Amy Tennery, avec la contribution de Fernando Kallas)

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