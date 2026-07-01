Football/Coupe du monde-La France surclasse la Suède grâce à un nouveau doublé de Mbappé et rejoint le Paraguay en 8es de finale

L'équipe de France s'est qualifiée mardi pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football grâce à sa large victoire face à la Suède (3-0), en seizièmes de finale, portée par un nouveau doublé de Kylian Mbappé.

Les Bleus affronteront le Paraguay, samedi à Philadelphie (21h00 GMT), pour une place en quarts de finale.

Face à une équipe suédoise souvent regroupée dans son propre camp, Kylian Mbappé a poursuivi sur la lancée de sa folle Coupe du monde en inscrivant deux nouveaux buts (45e, 74e) pour porter son total à six dans la compétition.

Bradley Barcola avait entretemps mis les Bleus à l'abri, en début de seconde période (53e), sa deuxième réalisation dans ce Mondial.

(Rédigé par Vincent Daheron à Paris)