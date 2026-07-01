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Football/Coupe du monde-La France surclasse la Suède grâce à un nouveau doublé de Mbappé et rejoint le Paraguay en 8es de finale
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 00:53

L'équipe de France s'est qualifiée mardi pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football grâce à sa large victoire face à la Suède (3-0), en seizièmes de finale, portée par un nouveau doublé de Kylian Mbappé.

Les Bleus affronteront le Paraguay, samedi à Philadelphie (21h00 GMT), pour une place en quarts de finale.

Face à une équipe suédoise souvent regroupée dans son propre camp, Kylian Mbappé a poursuivi sur la lancée de sa folle Coupe du monde en inscrivant deux nouveaux buts (45e, 74e) pour porter son total à six dans la compétition.

Bradley Barcola avait entretemps mis les Bleus à l'abri, en début de seconde période (53e), sa deuxième réalisation dans ce Mondial.

(Rédigé par Vincent Daheron à Paris)

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