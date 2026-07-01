Football/Coupe du monde-La France surclasse la Suède et rejoint le Paraguay en 8es de finale

(Actualisé avec déclarations)

L'équipe de France s'est qualifiée mardi pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football grâce à sa large victoire face à la Suède (3-0), en seizièmes de finale, portée par un nouveau doublé de Kylian Mbappé.

Les Bleus affronteront le Paraguay, samedi à Philadelphie (21h00 GMT), pour une place en quarts de finale.

Face à une équipe suédoise souvent regroupée dans son propre camp, Kylian Mbappé a poursuivi sur la lancée de sa folle Coupe du monde en inscrivant deux nouveaux buts (45e, 74e) pour porter son total à six dans la compétition.

Bradley Barcola avait entretemps mis les Bleus à l'abri, en début de seconde période (53e), sa deuxième réalisation dans ce Mondial.

"On a bien joué, on a eu une entame un peu timide mais après, on s'est vite mis dedans. On a réussi à marquer et on a contrôlé le match", a résumé Kylian Mbappé au micro de BeIN Sports.

Après une phase de groupes parfaite, conclue avec trois victoires en trois matches, les doubles champions du monde ont poursuivi leur Mondial parfait face à la Suède.

Au MetLife Stadium d'East Rutherford, dans le New Jersey, où ils ont lancé leur compétition contre le Sénégal et espèrent la terminer le jour de la finale, les Bleus ont largement dominé les "Blågult".

La mainmise tricolore sur la partie a mis quelques minutes à se mettre en place face à un bloc suédois particulièrement regroupé, malgré la présence de son trio d'attaquants vedettes composé d'Alexander Isak, Viktor Gyökeres et Anthony Elanga.

Le premier tir d'Alexander Isak (3e) n'était qu'un trompe-l'oeil tant la partie a ensuite tourné à la démonstration tricolore.

Accompagnée de louanges depuis le début du Mondial, l'escouade offensive tricolore a une nouvelle fois fait parler la poudre avec 25 tirs au total, dont 12 cadrés.

Insatiable depuis le début du tournoi, Kylian Mbappé a ouvert la marque en enroulant sa frappe du pied droit dans le petit filet adverse.

Son cinquième but dans la compétition récompensait alors un quart d'heure de haute voltige des Tricolores, Kylian Mbappé (32e) et Michael Olise, d'une retournée acrobatique (36e), ont trouvé le poteau quand ce n'est pas Jacob Widell Zetterström qui s'est interposé devant Adrien Rabiot (30e).

OLISE RAYONNANT

Le plus dur était fait face à une équipe de Suède inoffensive. Mais le but de Bradley Barcola, huit minutes après la reprise, était tout de même le bienvenu pour mettre les finalistes de la dernière édition à l'abri.

L'attaquant parisien a ajusté le gardien suédois sur un service de Michael Olise.

Ce dernier s'est ensuite hissé au sommet du classement des passeurs grâce à sa cinquième passe décisive du tournoi sur le troisième but des Bleus, signé Kylian Mbappé.

Sa passe précise en profondeur a permis au capitaine de l'équipe de France d'ouvrir son pied pour inscrire un sixième but depuis le début du Mondial. Il égale ainsi Lionel Messi au classement des buteurs de cette édition et revient à une longueur de l'Argentin au total de buts inscrits en Coupe du monde (19 contre 18).

Rayonnant en seconde période, Michael Olise aurait mérité de débloquer son compteur en Coupe du monde mais n'a jamais trouvé l'ouverture (61e, 65e, 71e).

Le sélectionneur Didier Deschamps, de retour sur le banc après avoir manqué le match contre la Norvège (4-1) pour assister aux obsèques de sa mère, a pu faire tourner en fin de match, remplaçant notamment Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Michael Olise à quelques minutes de la fin du match.

"Jusqu'à notre match, il y avait eu des seizièmes très compliqués, difficiles, je ne vais pas dire que le notre était simple, mais on a eu de la marge quand même", a estimé Didier Deschamps sur BeIN Sports.

(Rédigé par Vincent Daheron à Paris)