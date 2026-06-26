Football/Coupe du monde-La France, portée par un triplé de Dembélé, bat la Norvège et assure la première place

(Actualisé avec déclarations Dembélé)

L'équipe de France a signé vendredi un succès autoritaire sur la Norvège (4-1) grâce au triplé d'Ousmane Dembélé pour assurer la première place du groupe I à l'issue de la phase de poules de la Coupe du monde.

Alors qu'un match nul suffisait aux Bleus pour conserver la tête du groupe, à la faveur d'une différence de buts favorable, ils ont conclu le premier tour par une troisième victoire en autant de matches, ce que seuls leurs glorieux aînés de 1998 avaient réussi sur la route de leur premier sacre mondial.

Déjà buteur contre l'Irak (3-0) lundi, Ousmane Dembélé a marqué cette rencontre décisive de son empreinte. Il n'a eu besoin que de 32 minutes pour inscrire son premier triplé en équipe de France (7e, 20e, 32e).

Désiré Doué a parachevé le succès tricolore dans le temps additionnel (90e+4).

La Norvège, qui avait décidé de faire largement tourner son effectif, a seulement marqué par Thelo Aasgaard (21e), moins d'une minute après le deuxième but d'Ousmane Dembélé.

L'équipe de France, dirigée vendredi par Guy Stéphan en l'absence de Didier Deschamps, endeuillé, jouera son seizième de finale mardi à New York contre un troisième de groupe, tandis que la Norvège défiera la Côte d'Ivoire le même jour.

"C'était un match important pour terminer premier du groupe, on veut gagner tous les matches", a déclaré Ousmane Dembélé, l'homme du match, sur M6. "Ce qui va venir va être encore plus important."

Assurée de sa qualification avant même cette dernière rencontre, la France avait insisté sur sa volonté de terminer à la première place du groupe, afin de s'éviter des déplacements plus importants sur la suite de son aventure.

DEMBÉLÉ BUTEUR, MBAPPÉ PASSEUR

L'absence de son sélectionneur Didier Deschamps, ainsi que les quatre changements effectués par rapport à l'Irak, n'ont pas empêché les doubles champions du monde de commencer tambour battant à Foxborough, non loin de Boston (Massachusetts).

Kylian Mbappé n'a eu besoin que d'une vingtaine de secondes pour envoyer une puissante frappe du pied droit sur la barre transversale.

Le gardien norvégien Egil Selvik, l'un des dix changements opérés par Stale Solbakken par rapport au Sénégal (3-2), a sorti trois minutes plus tard une demi-volée de Manu Koné (4e).

Puis le récital d'Ousmane Dembélé a commencé. Auteur de quatre buts depuis le début du Mondial, Kylian Mbappé s'est cette fois-ci mué en passeur.

Il a trouvé à l'opposé son ancien partenaire du Paris Saint-Germain, qui a croisé sa frappe dans le petit filet adverse.

Le Ballon d'Or 2025 a marqué ses deux buts suivants d'une manière similaire : une frappe enroulée du pied gauche hors de portée du gardien norvégien, dont la première intervient après une nouvelle passe de son capitaine.

MAIGNAN ARRÊTE UN PENALTY

Avant lui, seuls Just Fontaine (deux fois en 1958) et Kylian Mbappé (lors de la finale contre l'Argentine en 2022) avaient marqué au moins trois buts sur un match de Coupe du monde avec l'équipe de France.

Désiré Doué a conclu le succès tricolore en beauté, marquant d'une tête décroisée dans le temps additionnel à la réception d'un centre de Bradley Barcola.

"J'ai trouvé que les joueurs étaient particulièrement performants dans le début de match", a analysé Guy Stéphan, sélectionneur du soir, sur BeIN Sports. "Ils ont été efficaces, ils auraient pu être encore plus efficaces mais marquer quatre buts dans un match est déjà une très belle chose."

Le score aurait pu être encore plus lourd. Michael Olise (13e) et Kylian Mbappé (17e) ont mis la défense scandinave en évidence, tout comme Désiré Doué (42e) et Manu Koné (45e), qui n'ont pas réussi à dribbler le gardien adverse dans la zone de vérité.

Kylian Mbappé est resté muet pour la première fois dans cette Coupe du monde, même si sa frappe enroulée en seconde période n'est pas passée loin de la barre transversale (56e).

Malgré la présence sur le banc de sa star Erling Haaland, quatre buts dans ce Mondial, la Norvège a eu quelques occasions.

La défense tricolore, au sein de laquelle William Saliba avait laissé sa place à Maxence Lacroix, a parfois laissé des espaces aux Norvégiens.

Thelo Aasgaard a réduit l'écart une quinzaine de secondes après le coup d'envoi suivant le deuxième but d'Ousmane Dembélé, profitant de la passivité défensive française pour croiser sa frappe.

Jorgen Strand Larsen a surtout vu son penalty, consécutif à une faute de Théo Hernandez sur Oscar Bobb, être arrêté par Mike Maignan (50e). L'attaquant avait auparavant envoyé une volée à bout portant au-dessus de la barre quand le score n'était que de 1-0 (14e).

Mike Maignan a aussi sauvé une autre balle de but norvégienne devant Oscar Bobb (72e).

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)