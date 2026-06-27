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Football/Coupe du monde-La France affrontera la Suède en 16e de finale
information fournie par Reuters 27/06/2026 à 08:40

La France sera opposée à la Suède mardi en 16e de finale de la Coupe du monde de football, à la suite des différents résultats enregistrés vendredi dans la phase de poules.

Victorieuse de ses trois matches dans le groupe I, dont un dernier succès 4-1 vendredi contre la Norvège, la France a terminé première de sa poule tandis que la Suède a fini à la troisième place du groupe F.

Leur seizième de finale aura lieu mardi à 23h00 heure française à New York.

(Rédigé par Bertrand Boucey)

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