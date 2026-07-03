Football/Coupe du monde-La Fifa songe à avancer le match Mexique-Angleterre, dit une source

(Actualisé avec source)

La Fédération internationale de football (Fifa) envisage d'avancer l'horaire du huitième de finale de Coupe du monde entre le Mexique et l'Angleterre prévu à 18h00, heure locale, dimanche au stade Azteca de Mexico, a dit à Reuters une source informée de cette réflexion.

Une telle décision est envisagée en raison du risque de perturbations météorologiques, notamment des pluies abondantes, a dit la source à Reuters.

Des médias mexicains ont rapporté que le coup d'envoi serait avancé à midi (18h00 GMT) en raison du risque d'orages sur la capitale mexicaine.

Contactée par Reuters, la Fifa n'a pas confirmé ces informations dans l'immédiat.

(Ossian Shine et Julien Pretot, avec la rédaction de Mexico, version française Bertrand Boucey)