Football/Coupe du monde-La délégation iranienne retardée avant son match contre l'Égypte

La délégation iranienne a vu son arrivée à Seattle retardée avant le match contre l'Égypte, a annoncé mercredi la Fédération iranienne de football, affirmant que les autorités américaines avaient "causé des problèmes" à l'attaquant Mehdi Taremi et à l'entraîneur adjoint Saeed Alhoei.

Selon l'agence de presse iranienne ISNA, citant la fédération, les autres membres de la délégation attendaient que les deux hommes rejoignent le groupe, sans que l'on sache immédiatement les raisons de ce retard.

Les autorités américaines n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Cet incident survient quelques jours après un assouplissement des restrictions de déplacement imposées à la sélection iranienne.

Jusqu'ici, les autorités américaines imposaient à l'Iran, basé pendant le Mondial à Tijuana, au Mexique, d'entrer sur le territoire américain un jour avant les matches et de le quitter dans la foulée.

Le sélectionneur Amir Ghalenoei avait jugé ces conditions injustes, estimant que les allers-retours répétés à la frontière pesaient sur l'état physique de ses joueurs.

Cette semaine, les autorités américaines ont toutefois autorisé l'équipe à arriver à Seattle deux jours avant son match contre l'Égypte vendredi.

(Reportage d'Enas Alashray et Hatem Maher ; version française Jérôme Terroy, édité par Vincent Daheron )