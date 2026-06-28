Football/Coupe du monde-La Croatie se qualifie en s'imposant 2-1 face au Ghana

(Ajoute les commentaires de Zlatko Dalić et Derrick Luckassen)

par Ian Quillen

Samedi, Nikola Vlašić a marqué de la tête sur un corner tiré par Luka Modrić à la 83ème minute, offrant ainsi à la Croatie une victoire 2-1 face au Ghana et la deuxième place du groupe L de la Coupe du monde.

La frappe de Vlašić, qui a rebondi sur l'intérieur du poteau gauche, est intervenue dix minutes après que Derrick Luckassen eut égalisé pour le Ghana lors de ses débuts en sélection, la moitié de ce temps ayant été consacrée à une révision VAR pour déterminer s'il était en position de hors-jeu.

Petar Sučić avait ouvert le score en début de match pour la Croatie, qui n’avait besoin que d’un match nul pour se qualifier. En décrochant la deuxième place, les Croates, troisièmes de la Coupe du monde 2022, sont assurés d’affronter jeudi à Toronto l’équipe classée deuxième du groupe K, très probablement le Portugal ou la Colombie.

Le Ghana, troisième du groupe, était déjà assuré de se qualifier et affrontera vendredi à Kansas City le vainqueur du groupe K, soit le Portugal, soit la Colombie.

Petar Sučić a donné à la Croatie un avantage à la 31ème minute grâce à une frappe lointaine qui s'est logée dans le coin inférieur gauche.

Le Ghana s’est nettement amélioré en seconde mi-temps, mais le but de Derrick Luckassen à la 73ème minute n’était que sa première frappe cadrée.

Ernest Nuamah a tiré un coup franc rentrant par-dessus la ligne défensive croate et Derrick Luckassen a repris le ballon pour l'envoyer au fond des filets.

L'arbitre Drew Fischer a été appelé à consulter le moniteur, où il a déterminé que Kwasi Sibol, en position de hors-jeu, n'avait pas influé sur le jeu.

Derrick Luckassen n’était sur le terrain que parce que le sélectionneur Carlos Queiroz avait préservé ses trois joueurs ayant déjà reçu un carton jaune.

La joie ghanéenne a toutefois été de courte durée, car le corner de Luka Modrić a survolé le point de penalty en direction du deuxième poteau, où Nikola Vlašić a pu le reprendre du côté de la tête et le rediriger vers le bas, à l’endroit même où le gardien ne pouvait pas l’arrêter.

L'attaquant ghanéen Antoine Semenyo a quitté le terrain en boitant en fin de match après une apparente blessure à la cheville, mais a pu revenir pour terminer les 90 minutes.

"Nous n'allons pas nous emballer," a déclaré le sélectionneur croate Zlatko Dalić aux journalistes.

Luka Modrić, âgé de 40 ans, a disputé ses premières 90 minutes complètes du tournoi, devenant au passage le joueur le plus âgé de l'histoire de la Coupe du monde à délivrer une passe décisive.

"Luka a été vraiment fantastique," a souligné le sélectionneur. "Comme il l'a été tout au long de sa carrière, il a été à la hauteur ce soir. Et je suis très heureux que les choses se soient déroulées ainsi."

"Je pense qu'en première mi-temps, nous avions le ballon mais nous n'en faisions pas grand-chose," a déclaré Derrick Luckassen. "En seconde mi-temps, nous avons poussé vers l'avant, nous avons essayé de centrer, et c'était bien mieux."

"C'était une belle sensation," a-t-il ajouté. "Mais je suis un peu déçu par la défaite."

(Reportage de Ian Ransom à Santa Clara, en Californie; version française Sarah Morland))