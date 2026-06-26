Football/Coupe du monde-La Côte d’Ivoire portée par une concurrence saine

La Côte d'Ivoire a franchi jeudi le premier tour de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire et affrontera la France ou la Norvège en seizièmes de finale, portée par une concurrence saine.

Le sélectionneur Emerse Faé peut compter sur un effectif aux nombreuses options offensives, et la victoire obtenue jeudi contre Curaçao (2-0), lors du dernier match du groupe E, a illustré la volonté des joueurs de s'inviter dans le onze de départ.

Les entrants, comme Oumar Diakité, 22 ans, et Bazoumana Touré, 20 ans, ont su maintenir l'intensité des titulaires et permis aux Éléphants de conserver sans danger une victoire qui leur ont permis d'assurer la deuxième place du groupe.

"C'est un groupe jeune qui progresse très bien et travaille bien", a déclaré Emerse Faé. "Ils disputent tous leur première Coupe du monde."

"C'est un groupe très uni. Même ceux qui sont en concurrence pour un même poste rient ensemble, ils passent de bons moments ensemble."

"On a beaucoup de chance d'avoir cette concurrence saine, qui pousse chaque joueur à donner le meilleur de lui-même", a-t-il ajouté.

La qualification ivoirienne était attendue, mais elle n'en a pas moins ravi le sélectionneur.

"Je suis très heureux du résultat parce qu'il est synonyme de qualification. Tout n'a pas été parfait, mais terminer sans encaisser de but est bon pour le moral et pour la confiance en vue de la suite de la compétition", a poursuivi Emerse Faé.

Le sélectionneur des Éléphants a déjà supervisé les deux adversaires potentiels que son équipe pourrait retrouver mardi à Dallas.

"Il est difficile de dire si on préfère affronter telle ou telle équipe. Dans le football, aucun match ne se ressemble. Le plus important pour nous, c'est de nous préparer."

"On va bien sûr regarder France-Norvège, et une fois le match terminé, quand on connaîtra notre adversaire, on préparera cette rencontre avec l'objectif de la gagner", a-t-il dit.

(Reportage de Mark Gleeson à Atlanta ; version française Jérôme Terroy,é dité par Vincent Daheron)