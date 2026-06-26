Football/Coupe du monde-La confusion d'Elanga, frustré malgré la qualification de la Suède

Le but égalisateur d'Anthony Elanga a permis jeudi à la Suède de se qualifier pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde après son nul face au Japon (1-1), mais alors que ses coéquipiers célébraient, l'attaquant s'est écroulé au sol, persuadé que son équipe était éliminée. La Suède a terminé à un point du Japon, deuxième du groupe F, mais poursuivra sa route dans la compétition en faisant partie des meilleurs troisièmes des 12 groupes.

Anthony Elanga, qui pensait que les siens devaient impérativement s'imposer, exhortait ses coéquipiers à aller chercher un deuxième but et a même été victime de crampes, ce qui lui a valu quelques remontrances de la part d'Alexander Isak. "Je lui ai un peu remonté les bretelles. Il était un peu frustré à la fin du match, et on comprend pourquoi maintenant", a déclaré Alexander Isak aux journalistes après la rencontre.

Anthony Elanga a expliqué que ses coéquipiers essayaient de lui parler, mais qu'il n'a compris qu'après le coup de sifflet final qu'un match nul suffisait à la Suède pour se qualifier. "Je criais juste : 'Allez, on peut encore faire mieux.' J'ai eu des crampes à la fin, mais je ne voulais pas arrêter de courir", a-t-il dit.

Anthony Elanga n'était pas le seul joueur à ignorer que la Suède avait validé son billet pour la phase à élimination directe. "J'étais tout aussi perdu", a reconnu le gardien suédois Jacob Widell Zetterström, qui a fêté contre le Japon sa première sélection en Coupe du monde.

Le sélectionneur des "Blagult" Graham Potter n'a pas pu s'empêcher de sourire en évoquant la confusion d'Anthony Elanga. "Les choses ne pouvaient pas être plus claires pour lui. Il pensait manifestement à autre chose. Je l'adore, mais enfin, quand même...", a-t-il souri aux journalistes.

La Suède ne connaîtra son adversaire en seizièmes de finale qu'une fois les derniers matches de la phase de groupes terminés.

(Rédigé par Chiranjit Ojha à Bangalore, avec la contribution de Tommy Lund ; version française Jérôme Terroy, édité par Vincent Daheron)