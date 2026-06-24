Football/Coupe du monde-La Bosnie-Herzégovine bat le Qatar et rêve des 16es de finale

La Bosnie-Herzégovine a entretenu mercredi son rêve d'une qualification en seizièmes de finale de la Coupe du monde en mettant fin à celui du Qatar (3-1).

Ce succès rapproche fortement la Bosnie-Herzégovine d'une qualification pour la phase à élimination directe parmi les meilleurs troisièmes, alors que le Qatar, quatrième du groupe B avec un point et aucune victoire, est éliminé.

Pour sa 150e sélection avec la Bosnie-Herzégovine, le capitaine Edin Dzeko a vu son équipe concrétiser sa nette domination en première période, lorsque Kerim Alajbegovic a ouvert le score à la 29e minute sur un exploit individuel, slalomant dans la défense avant d'envoyer une frappe du droit dans la lucarne.

Les Bosniens ont doublé la mise peu après, sur un centre de Sead Kolasinac repris par Edin Dzeko au second poteau puis détourné dans ses propres filets par un défenseur qatari.

Longtemps dominé, le Qatar a réduit l'écart juste avant la pause par Hassan Al Haydos, auteur d'une reprise à bout portant, et a entretenu l'espoir pendant une bonne partie de la seconde période.

Mais les Bosniens, plus dangereux tout au long de la rencontre, ont scellé leur victoire à dix minutes du terme grâce à Ermin Mahmic.

(Reportage Ossian Shine ; version française Jérôme Terroy, édité par Vincent Daheron)