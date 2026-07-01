Football/Coupe du monde-La Belgique ne prend rien pour acquis avant son match face au Sénégal

La Belgique aborde son seizième de finale face au Sénégal prévu ce mercredi lors de la Coupe du monde 2026 avec un état d'esprit positif et un effectif au complet, mais pour le sélectionneur des Diables Rouges Rudy Garcia, être favori n'est pas une garantie dans la phase à élimination directe de la compétition.

Après deux matches nuls face à l'Egypte et à l'Iran, la Belgique a terminé première du groupe G, devançant l'Egypte à la différence de buts, grâce à une large victoire sur la Nouvelle-Zélande.

Cette première place lui a permis de rester à Seattle, son port d'attache pendant le tournoi.

De son côté ,après avoir perdu ses deux premiers matchs de poule, encaissant un total de six buts face à la France et à la Norvège, le Sénégal s'est qualifié in extremis pour la phase à élimination directe, en tant que dernier meilleur troisième, grâce à une victoire 5-0 contre l'Irak.

La Belgique dispose de tous ses joueurs pour la première fois depuis le début de cette Coupe du monde, a souligné Rudi Garcia.

L'ailier Jérémy Doku avait manqué quelques jours en raison de la naissance de son fils et d'une brève maladie, tandis que le défenseur Zeno Debast est apte à jouer après avoir manqué la phase de poules en raison d'un problème à la jambe.

Ce dernier "va avoir besoin d’un peu de temps pour retrouver 100% de ses capacités et de son potentiel", a dit Rudi Garcia aux journalistes, au sujet du défenseur du Sporting Lisbonne.

"Mais cela ne posera pas de problème, car depuis le début de la compétition, nous avons fait preuve d’une défense très solide", a ajouté le sélectionneur.

Les conditions météorologiques prévues pour mercredi sont fraîches et couvertes, ce qui convient mieux à une Belgique qui avait souffert de la chaleur lors de son match de groupe face à l'Egypte.

La rencontre entre la Belgique et le Sénégal comporte une dimension personnelle pour Rudi Garcia, qui, quand il était entraîneur de Saint-Etienne au tournant des années 2000, a travaillé avec le joueur Pape Bouna Thiaw, devenu depuis sélectionneur du Sénégal.

"Papa Bouna Thiaw est "un joueur formidable, et c’est aussi un excellent entraîneur, a dit Rudi Garcia.

"Je suis très heureux pour lui. Mais je vais le battre", a-t-il ajouté.

(Dan Catchpole, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Zhifan Liu)