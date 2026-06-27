Football/Coupe du monde-La Belgique écrase la Nouvelle-Zélande 5-1 et se qualifie en 16e

* La Belgique finit en tête du groupe G

* Trossard marque un doublé, records pour De Bruyne et Lukaku

* La Nouvelle-Zélande éliminée

par Pearl Josephine Nazare

La Belgique a écrasé la Nouvelle-Zélande 5-1 vendredi, grâce notamment à un doublé de Leandro Trossard, arrachant la première place du groupe G et une qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde de football.

Les Diables rouges affronteront mercredi l'un des meilleurs troisièmes de la phase de poules.

Le tournoi est en revanche terminé pour la Nouvelle-Zélande, qui n'a encore jamais gagné le moindre match en Coupe du monde.

Après deux matches nuls pour débuter la compétition, la Belgique a finalement devancé l'Égypte à la différence de buts, les deux équipes ayant terminé avec cinq points en trois matches, suivies par l'Iran avec trois points et la Nouvelle-Zélande avec un point. Dans l'autre match du groupe vendredi, l'Égypte a fait match nul 1-1 contre l'Iran.

"Nous avons très bien joué", a déclaré Leandro Trossard. "Nous sommes heureux maintenant car nous sommes premiers." "Nous devons maintenant nous projeter en 16es de finale et nous sommes tous prêts à donner le meilleur de nous-mêmes", a-t-il ajouté. "Je me sens très bien. Je pense que nous allons de mieux en mieux dans ce tournoi, moi aussi."

LA BELGIQUE DOMINE

Les Belges ont dominé dès le coup d’envoi, ont contrôlé la possession et ont été les seuls à se procurer des occasions en première mi-temps.

La pression belge a porté ses fruits à la 28e minute lorsque Leandro Trossard a converti à bout portant un centre de Kevin De Bruyne, concluant ainsi une belle action collective pour ouvrir le score.

Le joueur d'Arsenal a doublé l'avance de la Belgique à la 50e minute, combinant à nouveau efficacement avec Kevin De Bruyne, sur une passe en profondeur suivie d'un contrôle de la poitrine et d'une volée à bout portant.

La Nouvelle-Zélande s’est enfin montrée dangereuse lorsque Elijah Just a contraint Thibaut Courtois à s’employer à la 54e minute pour repousser le premier tir cadré néo-zélandais.

Kevin De Bruyne a inscrit le troisième but belge peu après, d'une frappe à ras de terre depuis l’entrée de la surface après avoir été servi par Leandro Trossard.

À 34 ans, il est devenu le joueur le plus âgé à marquer pour la Belgique en Coupe du monde. La Nouvelle-Zélande a tout de même réduit l'écart grâce à Elijah Just à la 84e minute mais Romelu Lukaku a rétabli l'avance de trois buts de la Belgique d'un puissant coup de tête avant qu'Alexis Saelemaekers, lui aussi remplaçant, n'ajoute un cinquième but dans le temps additionnel.

Romelu Lukaku est devenu à 33 ans le meilleur buteur belge en Coupe du monde avec six buts, dépassant Marc Wilmots.

(Pearl Josephine Nazare et Philip O'Connor)