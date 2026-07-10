 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Coupe du monde-La Belgique donnera du fil à retordre à l'Espagne-sélectionneur
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 04:47

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football de Belgique, Rudi Garcia, est convaincu que ses joueurs ont la qualité offensive et la confiance nécessaires pour renverser l'Espagne lors des quarts de finale de la Coupe du monde.

"Nous savons que nous affrontons l'une des équipes favorites. L'Espagne est probablement la meilleure équipe en matière de possession de balle et elle pratique un style de jeu reconnaissable depuis 15 ou 20 ans", a déclaré Rudi Garcia.

"Mais nous avons une excellente équipe. Nous sommes la deuxième meilleure attaque du tournoi et nous affrontons l'équipe avec le plus grand nombre de buts attendus. Nous pensons pouvoir y arriver."

La Belgique, avec 13 buts, est la troisième meilleure équipe en matière de but inscrits, derrière la France (16) et l'Argentine (14).

(Rory Carroll à Los Angeles)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank