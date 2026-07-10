Football/Coupe du monde-La Belgique donnera du fil à retordre à l'Espagne-sélectionneur

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football de Belgique, Rudi Garcia, est convaincu que ses joueurs ont la qualité offensive et la confiance nécessaires pour renverser l'Espagne lors des quarts de finale de la Coupe du monde.

"Nous savons que nous affrontons l'une des équipes favorites. L'Espagne est probablement la meilleure équipe en matière de possession de balle et elle pratique un style de jeu reconnaissable depuis 15 ou 20 ans", a déclaré Rudi Garcia.

"Mais nous avons une excellente équipe. Nous sommes la deuxième meilleure attaque du tournoi et nous affrontons l'équipe avec le plus grand nombre de buts attendus. Nous pensons pouvoir y arriver."

La Belgique, avec 13 buts, est la troisième meilleure équipe en matière de but inscrits, derrière la France (16) et l'Argentine (14).

(Rory Carroll à Los Angeles)