Football/Coupe du monde-L'optimisme de l'Angleterre retombe après son nul contre le Ghana

par Lori Ewing

L'Angleterre de Thomas Tuchel surfait sur une vague d'optimisme à la Coupe du monde après son succès convaincant contre la Croatie lors de son entrée en lice (4-2), mais son match nul contre le Ghana (0-0), mardi, a rappelé qu'un parcours dans une grande compétition est rarement un long fleuve tranquille.

En tête du groupe L, l'Angleterre reste bien placée pour se qualifier pour les seizièmes de finale, mais ce match nul ravive les interrogations sur la créativité et la variété de son jeu face à des adversaires regroupés.

La victoire contre la Croatie avait montré les Anglais sous leur meilleur jour, avec un football offensif fluide, des buts et le sentiment que les méthodes de Thomas Tuchel portaient leurs fruits.

Face au Ghana, en revanche, l'opposition a été tout autre. L'équipe de Carlos Queiroz a défendu très bas, de manière compacte et avec agressivité dans les duels, frustrant l'Angleterre pendant une grande partie de la soirée pour obtenir un point précieux.

"Il est difficile de trouver la faille quand une équipe joue en 4-5-1, très bas, et s'y tient", a analysé le sélectionneur Thomas Tuchel. "Ils ont célébré ce 0-0 comme une victoire."

Malgré une nette maîtrise de la possession, les Three Lions ont peiné à se créer des occasions franches. Harry Kane, auteur d'un doublé contre la Croatie, a souvent été isolé et étroitement surveillé.

L'attaquant du Bayern Munich a manqué une occasion en or dans le temps additionnel, expédiant dans les nuages une reprise à bout portant à la réception d'une tête de Nico O'Reilly repoussée par la barre transversale.

SAKA MARQUE DES POINTS Cette prestation a également relancé le débat sur les options offensives de l'Angleterre. Anthony Gordon s'est de nouveau montré en difficulté et a été remplacé par Bukayo Saka, plus incisif, qui a notamment obligé le gardien ghanéen à s'employer en fin de match.

Marcus Rashford peut, lui aussi, espérer davantage de temps de jeu après le manque de percussion affiché par l'Angleterre face à une défense regroupée. Declan Rice et Elliot Anderson ont assuré le contrôle du jeu, mais ont manqué de créativité au milieu, ce qui a permis au Ghana de tenir sans trop souffrir malgré la possession anglaise.

"Il nous reste un match de groupe pour finir en tête, donc nous devons rester positifs", a estimé Declan Rice.

L'Angleterre reste en bonne position pour se qualifier, mais l'optimisme né de sa victoire contre la Croatie est retombé en ne gagnant pas son deuxième match lors de sa quatrième grande compétition internationale consécutive.

Les Anglais défieront le Panama, samedi à New York, pour conclure leur premier tour.

(Reportage Lori Ewing ; version française Jérôme Terroy, édité par Vincent Daheron)