Football/Coupe du monde-L'Iran discute avec la Fifa pour jouer ses matches au Mexique

(Actualisé avec réponse de la Fifa, présidente mexicaine, §5-6-7)

La Fédération iranienne de football est en discussion avec la Fédération internationale (Fifa) à propos d'une relocalisation au Mexique des matches de la Coupe du monde 2026 que l'équipe nationale masculine doit disputer aux Etats-Unis, citant des préoccupations à propos de la sécurité des joueurs iraniens.

S'il a déclaré la semaine dernière que l'Iran était le bienvenu pour participer à la Coupe du monde organisée conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet prochains, Donald Trump a laissé entendre que la sécurité des joueurs iraniens ne pourrait pas être garantie sur le territoire américain.

Citant les propos du président américain, le président de la Fédération iranienne de football a déclaré lundi que l'équipe masculine nationale ne se rendrait "certainement pas" aux Etats-Unis.

"Nous négocions avec la Fifa pour organiser au Mexique les matches de l'Iran à la Coupe du monde", a ajouté Mehdi Taj dans un communiqué publié par l'ambassade iranienne au Mexique sur le réseau social X.

Un porte-parole de la Fifa s'est refusé à tout commentaire spécifique mais a confirmé que l'instance était "en contact régulier avec toutes les fédérations participantes, y compris celle d'Iran, pour discuter du programme de la Coupe du Monde 2026."

"La Fifa espère que toutes les équipes engagées concourront selon le calendrier des matches annoncé le 6 décembre 2025", a-t-il ajouté.

Interrogée à ce sujet lors d'une conférence de presse, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a déclaré que son pays ne verrait aucun inconvénient à accueillir les matches de l'Iran, si la Fifa donnait son accord.

Des doutes accrus entourent la participation de l'Iran au prestigieux tournoi, alors que le pays est en guerre avec les Etats-Unis.

Il est initialement prévu que l'Iran dispute, lors de la phase de groupes, deux matches à Los Angeles et un à Seattle.

Le ministère iranien des Sports a estimé la semaine dernière qu'il serait impossible pour l'équipe masculine de football de participer à la Coupe du monde à la suite de la campagne militaire lancée par les Etats-Unis et Israël en Iran le 28 février. Le guide suprême de la révolution iranienne, Ali Khamenei, a été tué au premier jour des bombardements.

Un retrait formel de l'équipe d'Iran serait du jamais-vu dans l'histoire moderne de la Coupe du monde.

La Confédération asiatique de football (AFC) a déclaré lundi n'avoir reçu aucune notification l'informant du retrait de l'Iran.

(Karan Prashant Saxena à Bangalore; version française Jean Terzian et Sophie Louet, édité par)