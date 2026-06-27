Football/Coupe du monde-L'Iran condamné à attendre après son nul contre l'Egypte

L'Iran est condamné à attendre les derniers résultats des autres groupes de la Coupe du monde de football pour savoir s'il se qualifiera pour la phase à élimination directe après avoir réussi vendredi à arracher un match nul 1-1 face à l'Egypte, elle-même assurée de passer en 16e de finale.

L'Egypte a ouvert le score dès la 5e minute grâce à Mahmoud Saber avant que Ramin Rezaeian n'égalise d'un tir à angle fermé à la 14e minute d'un début de match effréné.

L'intensité s'est ensuite estompée, la rencontre devenant décousue, jusqu'à une fin de partie pleine de tension au cours de laquelle l'Iran a touché le montant avant de croire à la victoire avec un but dans le temps additionnel finalement annulé pour hors-jeu après intervention de la VAR.

Dans ce groupe G, l'Egypte termine deuxième avec cinq points, derrière la Belgique à la différence de buts, et affrontera l'Australie à Dallas le 3 juillet après s'être qualifiée pour la première fois pour la phase à élimination directe d'une Coupe du monde.

L'Iran occupe la troisième place avec trois points et doit attendre la confirmation de sa qualification parmi les huit meilleures équipes classées troisièmes.

Le sélectionneur iranien, Amir Ghalenoei, a déploré le manque de chance de son équipe après ce troisième match nul consécutif.

"Au cours de ces trois matches, nos efforts n'ont pas été récompensés", a-t-il déclaré selon les médias d'Etat iraniens.

"La justice footballistique n'était pas de notre côté", a-t-il ajouté avant de s'en prendre vivement aux restrictions de voyage imposées par les Etats-Unis à son équipe, qui l'obligent à regagner rapidement son camp de base au Mexique.

"C'est une catastrophe, (cette) Coupe du monde. C'est une catastrophe (...) Maintenant, nous devons voyager à nouveau, retourner à Tijuana, sans récupération, sans rien, ce n'est pas juste", a-t-il dit.

Cette rencontre avait été qualifiée de "match des fiertés" par les organisateurs et quelques drapeaux arc-en-ciel étaient visibles à l'intérieur du stade.

(Sam Tobin, version française Bertrand Boucey)