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Football/Coupe du monde-L'Espagne en quête de revanche face au Portugal de Cristiano Ronaldo
information fournie par Reuters 04/07/2026 à 20:19

par Fernando Kallas

Il y aura un air de revanche, lundi, sous la chaleur texane, entre l'Espagne et le Portugal dans un huitième de finale de Coupe du monde qui offrira aussi un duel de générations entre Cristiano Ronaldo et Lamine Yamal.

Le Portugal avait remporté l'an dernier la finale de la Ligue des nations aux tirs au but (2-2, 5-3 aux t.a.b.), empêchant l'Espagne de conserver son titre et de poursuivre sur sa lancée après son sacre à l'Euro 2024.

Pour l'équipe de Luis de la Fuente, cette défaite reste la seule tache d'un parcours presque parfait depuis son triomphe lors de la Ligue des nations 2023.

Fluide dans le jeu, efficace pour exploiter les espaces et solide en défense, l'Espagne n'a plus encaissé de but en Coupe du monde depuis son match en 2022 contre le Japon, au Qatar. Mais le Portugal, porté par un milieu Vitinha-João Neves-Bruno Fernandes, a les moyens de rivaliser techniquement.

Lors de leur dernière confrontation, les Portugais avaient répondu par un bloc discipliné, compact et tenace. Nuno Mendes avait notamment livré un duel intense avec le couloir droit espagnol, et devrait à nouveau être chargé de contenir Lamine Yamal tout en se projetant vers l'avant.

LA VEDETTE LAMINE YAMAL

Lamine Yamal reste la principale attraction de l'Espagne. Mais la Roja ne se résume pas à son prodige de bientôt 19 ans : ses circuits de passes, ses mouvements offensifs et son organisation défensive en font l'une des équipes les plus complètes du tournoi.

"Nous devons continuer à progresser, mais nous n'avons peur de personne", a déclaré Lamine Yamal après la victoire contre l'Autriche (3-0).

Le Portugal arrive dans un contexte moins serein, après avoir souffert face à la Croatie pour rejoindre les huitièmes de finale et terminé deuxième de son groupe derrière la Colombie. L'Espagne, elle, est montée en puissance depuis son nul initial contre le Cap-Vert.

Reste Cristiano Ronaldo, toujours combatif et dangereux dans la surface, même si son influence dans le jeu s'est réduite. Face à Lamine Yamal, ce sont deux générations qui s'affrontent.

La sœur de Cristiano Ronaldo a annoncé qu'il quitterait la sélection après la Coupe du monde, ce qui fait de chaque match portugais une possible dernière apparition. Pour ces deux prétendants au titre, une élimination en huitièmes de finale serait brutale.

(Reportage de Fernando Kallas à New York ; version française Olivier Cherfan, édité par Vincent Daheron)

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