Football/Coupe du monde-L'Espagne affrontera son adversaire le plus coriace lors de son match contre la Belgique-sélectionneur

Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a déclaré jeudi que la Belgique serait l'adversaire le plus coriace que son équipe ait affronté jusqu'à présent lors de la Coupe du monde de football, alors que la Roja a atteint les quarts de finale sans concéder de but.

L'Espagne, qui fait partie des favoris de la compétition, a validé son billet pour les quarts de finale grâce à sa victoire contre Portugal (1-0).

La Roja a progressé tout au long du tournoi avec une équipe équilibrée, à l'aise avec le ballon, solide en défense et possédant suffisamment de qualités offensives pour inquiéter n'importe quel adversaire.

"Le match de demain sera le plus difficile que nous ayons eu à disputer jusqu'à présent", a déclaré Luis de la Fuente aux journalistes, soulignant que l'équipe nationale de Belgique comptait des joueurs ayant fait leurs preuves dans certains des plus grands clubs européens.

"La Belgique est une équipe très forte. Ce sont des joueurs qui ont l'habitude de gagner. Ce sera un match difficile."

Le vainqueur du match qui se déroulera vendredi à Los Angeles affrontera la France en demi-finale mardi à Dallas, après la victoire des Bleus jeudi contre le Maroc (2-0).

Interrogé sur la perspective d'une rencontre contre la France, Luis de la Fuente a déclaré avoir regardé le match et avoir trouvé que les Bleus avait été les meilleurs.

Il a toutefois ajouté que l'Espagne était entièrement concentrée sur son match contre la Belgique.

"Croyez-moi, nous ne pensons qu'à la Belgique", a-t-il déclaré.

Si l'Espagne s'est montrée impériale en défense, elle devrait s'appuyer sur le jeune attaquant barcelonais de 18 ans, Lamine Yamal, et sur Mikel Oyarzabal, auteur de quatre buts depuis le début du tournoi, pour trouver l'inspiration en attaque.

L'entraîneur a toutefois estimé que le succès de l'Espagne reposait sur un effort collectif plutôt que sur des exploits individuels.

(Joe Brock)