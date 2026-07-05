Football/Coupe du monde-L'entrée décisive de Doué contre le Paraguay

(Actualisé avec déclarations Barcola §4)

Quatre minutes : c'est ce qu'il a suffi samedi à Désiré Doué pour changer le cours du match lors de la victoire de l'équipe de France contre le Paraguay (1-0) en huitièmes de finale de la Coupe du monde de football.

Entré en jeu à la 61e minute pour remplacer Bradley Barcola sur l'aile gauche, Désiré Doué a provoqué le penalty décisif (65e).

Parti de son côté gauche, il a passé en revue la défense sud-américaine en éliminant trois défenseurs avant de subir la faute d'un quatrième. Kylian Mbappé a transformé le penalty accordé par l'arbitre après visionnage de l'assistance vidéo (70e).

"Il a fait une très bonne entrée, il a apporté de la technique et c'est grâce à lui qu'on arrive à avoir ce penalty", a loué celui qu'il a remplacé, Bradley Barcola, en zone mixte. "Je suis vraiment content pour lui et très fier de lui. Je savais qu'en me remplaçant, il allait dynamiser le jeu, mettre du peps, c'est ce qu'il a fait."

Depuis le début de la compétition, Désiré Doué et Bradley Barcola sont en concurrence pour le quatrième poste offensif aux côtés des indiscutables Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise.

Désiré Doué avait démarré lors de l'entrée en lice contre le Sénégal (3-1) puis contre la Norvège (4-1). Mais il semblait avoir perdu des points face à Bradley Barcola, titulaire contre l'Irak (3-0) puis lors des premières rencontres de la phase à élimination directe contre la Suède (3-0) et, donc, le Paraguay (1-0).

Auteur de deux buts et d'une passe décisive - pour Désiré Doué - dans la compétition, Bradley Barcola n'a pas réussi à enchaîner contre le Paraguay.

Joueur de grands espaces, il semblait moins adapté face à la défense regroupée des Paraguayens. Au contraire, plus à l'aise dans les petits espaces grâce à sa qualité technique, Désiré Doué a montré que son entrée en jeu était le bon choix.

L'alternance à gauche n'est pas prête de se terminer entre les deux coéquipiers au Paris Saint-Germain, mais cette fois-ci, c'est Désiré Doué qui pourrait en profiter face au Maroc, jeudi, en quarts de finale.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Gilles Guillaume)