Football/Coupe du monde-L'Autriche et l'Algérie se qualifient sur un match nul 3-3, l'Iran éliminé

par Lori Ewing

L'Autriche et l'Algérie ont accroché un spectaculaire match nul 3-3 samedi, un résultat qui a permis aux deux équipes de se qualifier pour le tour suivant de la Coupe du monde, tout en mettant fin aux espoirs de l'Iran d'avancer.

Les deux équipes abordaient ce match avec trois points chacune et savaient qu'un match nul suffirait à les qualifier. Mais il n'y avait rien de convenu dans ce dénouement de Groupe J, qui a explosé dans le temps additionnel avec deux buts et une fin de match effrénée.

Le clou du spectacle est intervenu en toute fin de match, lorsque le capitaine algérien Riyad Mahrez a cru offrir la victoire aux siens, avant qu'une ultime attaque autrichienne ne débouche sur l'égalisation de la tête de Saša Kalajdžić, à la 96ème minute, quelques secondes seulement après son entrée en jeu. "Honnêtement, je n'ai pas les mots pour ce qui s'est passé dans les 90 dernières secondes", a déclaré le sélectionneur de l'Autriche, Ralf Rangnick. "Être menés 3-2, le temps réglementaire pratiquement terminé, et revenir grâce à un remplaçant — c'est incroyable."

"Au final, nous aurions pu gagner, mais c'est un match nul. L'essentiel, c'est de passer,” a ajouté Riyad Mahrez. "Nous sommes contents."

L'Argentine a terminé en tête du Groupe J, l'Autriche finit deuxième et affrontera l'Espagne au tour suivant, tandis que l'Algérie avance comme l'un des meilleurs troisièmes et rencontrera la Suisse.

L'Autriche a ouvert le score par Marko Arnautović à la 28ème minute sur le premier tir cadré du match, le joueur de 37 ans profitant d'une longue passe de David Alaba et de l'hésitation du gardien Oussama Benbot.

Farès Chaibi a heurté le poteau avant que Rafik Belghali n'égalise juste avant la mi-temps d'une frappe dans la lucarne après un slalom entre trois défenseurs.

Marcel Sabitzer a redonné l'avantage à l'Autriche à la 55ème minute d'une frappe depuis 18 mètres, son 27ème but international, avant que Riyad Mahrez n'égalise à nouveau cinq minutes plus tard d'un tir enroulé dans le coin supérieur.

Alors que le chronomètre affichait les dernières minutes, des sifflets et des huées retentissaient dans le stade, et certains supporters frustrés se dirigeaient vers les sorties, craignant que le match ne dérape vers ce genre d'impasse mutuellement commode que les deux équipes avaient affirmé vouloir éviter.

Cela a préparé le terrain pour une fin spectaculaire, avec Riyad Mahrez et Saša Kalajdžić qui ont tous deux inscrit des buts décisifs de manière dramatique.

(Reportage de Lori Ewing et Gabriel Araujo; version française Sarah Morland)