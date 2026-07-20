Espagne: l'incendie à 100 km au nord de Madrid a ravagé 26.000 hectares, 1.200 évacués, selon les pompiers

Photo fournie le 20 juillet 2026 par INFOCAM, l'unité de prévention des incendies de Castille-La Manche, montrant des pompiers luttant contre un feu de forêt dans la zone de La Mierla, près de Guadalajara, à environ 100 kilomètres au nord de Madrid, en Espagne ( UME / Handout )

L'incendie qui s'est déclaré jeudi à une centaine de kilomètres au nord de Madrid ne faiblit pas et a désormais ravagé 26.000 hectares, entraînant l'évacuation de 1.200 personnes, ont annoncé lundi les services d'extinction et de prévention des feux (Infocam) sur X.

Le feu de forêt qui est parti du village de la Mierla dans la région de Guadalajara, en Castille-La-Manche, dans le centre de l'Espagne, a brûlé une superficie très importante ces dernières heures, notamment dans le parc naturel de la Sierra Norte et préoccupe les autorités à la veille d'une nouvelle vague de chaleur dans le pays, favorisant les feux dévastateurs.

Dans la nuit de dimanche à lundi, des flammes rouges vifs ainsi que de la fumée s'élevant du sol étaient visibles depuis un avion survolant la région de Madrid, a constaté une journaliste de l'AFP.

L'incendie n'a pas fait de victimes, mais les pouvoirs publics ont ordonné l'évacuation de 28 hameaux disséminés dans la zone.

"Bien sûr, la masse forestière et les terres agricoles qui sont en train de brûler c'est très grave, mais ce qui est véritablement important pour nous, c’est de protéger les vies humaines", a expliqué lundi matin à la presse le président régional de Castille-La-Manche, Emiliano García-Page.

Photo fournie le 20 juillet 2026 par INFOCAM, l'unité de prévention des incendies de Castille-La Manche, montrant des pompiers luttant contre un feu de forêt dans la zone de La Mierla, près de Guadalajara, à environ 100 kilomètres au nord de Madrid, en Espagne ( UME / Handout )

"La caractéristique ultime de cet incendie, en termes de complexité", a-t-il poursuivi, c'est qu'il a lieu dans "l’Espagne désertée, vide de population, l'Espagne des territoires abandonnés".

"Il s'agit de zones immenses qui sont parsemées de microvillages, de tout petits hameaux de population. Nous avons près de 30 hameaux à l’intérieur de la zone de l’incendie, encerclés par le feu ; imaginez la complexité que représente le fait d’empêcher à tout prix que le feu ne pénètre dans les maisons, d’éviter qu’elles ne brûlent", a-t-il développé.

"Hier, au moment même où l’Espagne était à nouveau sacrée championne du monde, au moment où cela avait lieu, non seulement des centaines de personnes combattaient le feu sans pouvoir suivre le match, mais nous devions ordonner cinq nouvelles évacuations. C’est probablement l’alerte, le déploiement le plus complexe, alors que toute l’Espagne vibre pour autre chose", a-t-il encore dit.

L'évolution de cet incendie est d'autant plus préoccupante que l'Espagne s'apprête à vivre sa troisième vague de chaleur à parti de mardi, avec des températures devant dépasser les 40°C sur une grande partie du pays.

Un autre incendie près de Saragosse, dans le nord-est, qui n'a pas fait de victimes, est "circonscrit" depuis dimanche soir. Environ 15.000 hectares ont brûlé.

Photo fournie le 20 juillet 2026 par INFOCAM, l'unité de prévention des incendies de Castille-La Manche, montrant des pompiers luttant contre un feu de forêt dans la zone de La Mierla, près de Guadalajara, à environ 100 kilomètres au nord de Madrid, en Espagne ( UME / Handout )

Selon les scientifiques, le changement climatique d'origine humaine accroît la durée, l'intensité et la fréquence des vagues de chaleur, qui assèchent la végétation et augmentent le risque d'incendies de forêt.

L'Espagne vient de vivre l'un des incendies les plus meurtriers de son histoire récente, un feu de forêt en Andalousie (sud) le 9 juillet, faisant 13 morts et ravageant 7.000 hectares.

Le pays a connu ces dernières années des vagues de chaleur de plus en plus longues et fréquentes, avec des températures dépassant largement les 40°C, créant des conditions favorables à des feux dévastateurs.

En 2025, plus de 393.000 hectares y ont été dévorés par les flammes, selon le Système européen d'information sur les incendies de forêt (Effis), le pire bilan de l'histoire récente de l'Espagne.

Près de 104.423 hectares ont été réduits en cendres depuis le début de l'année dans le pays, selon Effis.