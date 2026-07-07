Football/Coupe du monde-L'Argentine en quarts après une folle remontée contre l'Égypte

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L’Argentine, tenante du titre, a frôlé l’élimination mardi à Atlanta en huitièmes de finale de la Coupe du monde face à l'Égypte (3-2), alors qu'elle était menée 2-0 à moins d'un quart d'heure de la fin du temps réglementaire avant de signer une remontée spectaculaire.

Enzo Fernández a inscrit de la tête le but victorieux dans le temps additionnel (90ème+3) après un centre de Lautaro Martínez, réduisant au silence une équipe égyptienne qui pensait au moins disputer les prolongations.

Les Argentins affronteront en quarts de finale, samedi à Kansas City, le vainqueur de la rencontre entre la Colombie et la Suisse prévue mardi soir à Vancouver.

Ils ont pourtant mal démarré leur duel face à l'Egypte, qui a ouvert le score à la 15ème minute quand Yasser Ibrahim a échappé à la surveillance de Lisandro Martínez pour placer une puissante tête hors de portée du gardien Emiliano Martinez.

Si l'Argentine a eu l’occasion de revenir au score, sur penalty, Lionel Messi a vu son tir être repoussé par le gardien Mostafa Shobeir. Il s’agit du deuxième penalty manqué par le capitaine argentin depuis le début du tournoi.

Après avoir vu un but refusé, Mostafa Zico a finalement doublé l’avance des Pharaons à la 67ème minute, rapprochant son équipe d’un exploit retentissant.

Sauf que Lionel Messi, dont le compteur atteint désormais 21 buts en Coupe du monde, a une nouvelle fois porté les espoirs de tout un pays. Sans cesse à l’affût de la moindre opportunité, le joueur de 39 ans a multiplié les tentatives, se heurtant pendant longtemps à une défense égyptienne très déterminée.

BUT VICTORIEUX SUR CONTRE-ATTAQUE

Finalement, les Argentins sont parvenus à faire la différence dans le dernier quart d'heure.

Cristian Romero a réduit l’écart à 11 minutes du terme en reprenant de la tête un ballon sans opposition, avant que Lionel Messi n’égalise quatre minutes plus tard d’une frappe puissante à l’intérieur de la surface. Enzo Fernández a scellé la victoire dans les arrêts de jeu, donnant lieu à des scènes de liesse sur le terrain, tandis que Lionel Messi était ému aux larmes.

"J’attendais ce but depuis trois ans. On a un groupe exceptionnel qui ne baisse jamais les bras", a déclaré Enzo Fernández. "On savait qu’il fallait exploiter les espaces qu’ils nous laissaient, et c’est exactement ce qu'on a réussi à faire", a poursuivi le milieu de terrain. "On est venus ici pour vivre une nouvelle Coupe du monde et représenter dignement notre pays. C’est ce qu'on est en train d’accomplir".

Quelques instants avant cette action décisive, l’Égypte estimait avoir été privée d’un penalty et a vivement contesté la décision de l’arbitre - sans succès.

Les Égyptiens avaient pourtant entamé la rencontre de manière étonnamment ambitieuse, s’éloignant de leur approche habituelle davantage axée sur la défense et les contre-attaques. Cette entame positive a vite été récompensée.

Sur le flanc droit, Emam Ashour a tenté de percer la défense argentine. Faute d’espace, il a choisi de servir en retrait Marwan Attia, dont le centre précis a trouvé Ibrahim, auteur d’une tête victorieuse pour ouvrir le score.

L’avantage égyptien aurait toutefois pu être de courte durée. Quatre minutes plus tard, Haissem Hassan a commis un tacle en retard sur l’arrière gauche argentin Nicolás Tagliafico, lancé dans son couloir, offrant ainsi un penalty à l’Argentine, que Lionel Messi a, donc, manqué.

SHOBEIR MULTIPLIE LES PARADES

Mostafa Shobeir a longtemps repoussé les attaques de l'Argentine, réalisant un arrêt réflexe devant Alexis Mac Allister dont la tête à bout portant semblait prendre le chemin des filets (28ème).

Six minutes avant la pause, le gardien égyptien a signé une intervention encore plus spectaculaire en détournant du bout des doigts une frappe de Julián Alvarez, suffisamment pour l’envoyer sur le poteau et préserver l’avantage des siens.

Entre ces deux occasions, Messi a envoyé un coup franc sur le poteau.

L'Egypte a cru faire le break à la 62ème minute lorsque Zico a conclu une belle séquence initiée par une feinte de Haissem Hassan et une passe de Mohamed Salah. Mais après examen vidéo, le but a été annulé pour une faute de Marwan Attia sur Lisandro Martinez au début de l’action.

Toutefois, les Pharaons n’ont pas tardé à doubler la mise. Cinq minutes plus tard, Mohamed Salah a lancé un contre rapide, Haissem Hassan a avancé à hauteur de la surface de réparation avant de servir Zico en retrait pour une finition sans trembler.

En choisissant ensuite de reculer pour défendre leur avantage, les Égyptiens ont laissé davantage d’espaces à Lionel Messi et à ses coéquipiers, une décision qui s'est avérée coûteuse.

"La victoire était à notre portée. Il ne nous a manqué que quelques petits détails", a déploré Mostafa Shobeir. "Comme tout le monde a pu le constater, on était proches, très proches, de l’emporter, mais le destin en a décidé autrement."

(Reportage de Mark Gleeson, avec Trevor Stynes; version française Zakarya Meliani)