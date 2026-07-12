Football/Coupe du monde-L'Angleterre s'impose face la Norvège et se qualifie pour les demi-finales

L'Angleterre a remporté une victoire difficile contre la Norvège samedi, se qualifiant pour les demi-finales de la Coupe du monde de football.

Les deux équipes étaient à égalité à la fin du temps réglementaire, Andreas Schjelderup ayant ouvert le score pour la Norvège à la 36e minute tandis que Jude Bellingham s'est faufilé dans la surface pour égaliser juste avant la mi-temps.

Trois minutes après le début de la prolongation, Morgan Rogers a envoyé un tir lointain en direction du but norvégien qu'Orjan Nyland n'a pu que repousser.

Jude Bellingham en a profité pour récupérer le ballon et inscrire son deuxième but, offrant la victoire à son équipe.

L'Angleterre affrontera l'Argentine ou la Suisse à Atlanta mercredi avec l'ambition de remporter le tournoi, alors que son unique titre de champion du monde remonte à 1966.

"Le résultat est fantastique. Nous sommes en demi-finales. C'est incroyable, mais je ne suis pas satisfait de notre performance", a déclaré le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, Thomas Tuchel.

"Nous nous sommes compliqué la tâche inutilement par notre jeu, brouillon et avec beaucoup d'erreurs techniques, un manque de vitesse et de régularité. Nous avons eu de la chance aujourd'hui."

Les Norvégiens quitteront leur première Coupe du monde en 28 ans la tête haute, bien que l'Angleterre soit parvenue à empêcher Erling Haaland de marquer.

"C'est un peu amer, mais ce fut une belle aventure", a déclaré le capitaine norvégien, Martin Ødegaard.

"Je suis désolé pour les joueurs, mais c'est ça le sport de haut niveau: le meilleur et le pire", a déclaré, les larmes aux yeux, le sélectionneur de l'équipe de Norvège, Stale Solbakken.

(Nick Mulvenney)