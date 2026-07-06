Football/Coupe du monde-L'Angleterre résiste à dix au Mexique et va en quarts

(Actualisé tout du long)

L'Angleterre s'est qualifiée dimanche soir à Mexico pour les quarts de finale de la Coupe du monde à l'issue d'une rencontre haletante face au Mexique (3-2), durant laquelle elle a mené 2-0 grâce à Jude Bellingham avant que Harry Kane n'inscrive le troisième but des siens, alors en infériorité numérique.

Il s'agit de la troisième qualification consécutive des Anglais pour les quarts de finale d'un Mondial. Ils affronteront samedi à Miami la Norvège, victorieuse plus tôt dimanche du Brésil (2-1), pour une place en demi-finales.

Jamais, jusqu'alors, le Mexique n'avait perdu un match de Coupe du monde dans son emblématique stade Aztèque. Il s'y était incliné seulement à deux reprises en 89 rencontres depuis 1966.

Portés par des supporters en transe, impatients que la rencontre ne débute alors que le coup d'envoi a été reporté d'une heure en raison d'intempéries, les Mexicains se sont montrés offensifs dès les premières minutes, sans toutefois parvenir à prendre à défaut la défense anglaise.

Au contraire, l'Angleterre a frappé coup sur coup, peu après la demi-heure de jeu, grâce à Jude Bellingham.

Le joueur du Real Madrid a plongé pour ouvrir le score de la tête à la réception d'un centre millimétré de Bukayo Saka (36e) puis, à peine deux minutes plus tard, a conclu une contre-attaque relayée par son capitaine Harry Kane (38e).

Jude Bellingham a également réalisé un sauvetage défensif juste avant la fin de la première période, empêchant alors le Mexique de revenir à égalité. Le pays co-organisateur a en effet rapidement réduit la marque par son ailier Julian Quinones, qui a profité d'un cafouillage et fait chavirer des supporters mexicains qui n'ont cessé de donner de la voix.

Le vacarme au stade Aztèque s'est amplifié en seconde période quand le défenseur anglais Jarell Quansah a été expulsé pour un tacle imprudent (54e).

Mais l'Angleterre, en dépit de sa réorganisation tactique en attaque, est parvenue à reprendre un avantage de deux buts. Le gardien mexicain Raul Rangel a commis une faute sur Anthony Gordon dans la surface de réparation, et Harry Kane s'est chargé de transformer le penalty (60e) - son sixième but dans le tournoi, soit une unité de moins que le trio Messi-Mbappé-Haaland en tête du classement des buteurs.

L'attaquant anglais n'a pas vraiment eu le temps de souffler: il a concédé quelques minutes plus tard un penalty en tentant de dégager le ballon dans sa propre surface. Raúl Jiménez s'est présenté face à Jordan Pickford pour ramener le Mexique à un but (69e), avec plus d'une vingtaine de minutes encore à disputer et une supériorité numérique.

Les Mexicains ont eu la possession du ballon, face à une équipe anglaise recroquevillée en défense, mais ils ne sont toutefois pas parvenus à trouver la faille.

Le stade Aztèque était resté dans les mémoires anglaises pour les célèbres buts inscrits par l'Argentin Diego Maradona - l'un de la main, l'autre à l'issue d'un slalom époustouflant - en quarts de finale de la Coupe du monde 1986. Il est synonyme désormais d'un souvenir plus joyeux pour Kane, Bellingham et consorts.

(Reportage de Ken Ferris)