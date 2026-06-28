Football/Coupe du monde-L'Angleterre remporte son groupe avec une victoire 2-0 face au Panama

(Ajoute les commentaires de Harry Kane)

par Amy Tennery

EAST RUTHERFORD, New Jersey, 27 juin (Reuters) - L 'Angleterre a inscrit deux buts en deuxième mi-temps pour battre le Panama 2-0 et terminer en tête du Groupe L de la Coupe du monde samedi, Jude Bellingham et Harry Kane figurant tous deux au tableau des buteurs.

L'Angleterre termine avec sept points, devant la Croatie avec six points. Le Ghana termine avec quatre points et le Panama, qui a perdu ses trois matchs, termine dernier.

L'Angleterre affrontera l'une des huit meilleures équipes classées troisièmes lors des seizièmes de finale.

Jude Bellingham a marqué d'une subtile déviation sur corner au milieu de la seconde période, un soulagement pour les supporters anglais après un début de match terne qui avait ravivé le spectre d'une répétition de leur précédent match nul et vierge contre le Ghana.

Cinq minutes plus tard, il a délivré la passe décisive pour le deuxième but en centrant pour le capitaine Harry Kane, qui a marqué de la tête et est ainsi devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre en Coupe du monde avec 11 buts, devançant les 10 buts de l’ancien attaquant Gary Lineker.

À la deuxième pause d'hydratation, l'ambiance avait complètement changé: les supporters anglais, qui avaient passé une grande partie de l'après-midi dans l'angoisse, se sont mis à chanter du Bon Jovi.

"Encore une performance solide, face à une équipe composée de joueurs rapides et techniques," a déclaré Harry Kane à la chaîne ITV.

"Dans l’ensemble, nous avons plutôt bien contrôlé le match. En première mi-temps, nous avons peut-être manqué un peu de précision dans le dernier tiers, mais nous nous sommes améliorés en seconde période. On aurait aimé terminer le match un peu plus facilement," a-t-il ajouté.

"Dans l’ensemble, c’est tout simplement une belle victoire. Un nouveau record dont on peut être fier, espérons que ce ne soit pas le dernier."

(Reportage d'Amy Tennery à East Rutherford, dans le New Jersey; version française Sarah Morland)