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Football/Coupe du monde-L'Angleterre prête à écrire son propre chapitre-Tuchel
information fournie par Reuters 05/07/2026 à 09:20

L'équipe d'Angleterre est ravie d'avoir la chance de jouer dans l'un des plus célèbres stades de football, a dit son sélectionneur Thomas Tuchel, alors que ses joueurs bouclaient samedi leur préparation pour leur huitième de finale de la Coupe du monde face au Mexique sur la pelouse du Azteca Stadium.

Après être arrivée vendredi à Mexico, l'équipe d'Angleterre s'est entraînée dans le complexe du Pumas UNAM, leur premier contact avec l'altitude élevée avant d'affronter une équipe du Mexique invaincue et soutenue à domicile par de nombreux supporters.

"Nous sommes dans un lieu iconique, dans un stade iconique, pour un match d'ampleur, une rencontre quitte-ou-double face au Mexique à l'Azteca", a dit Thomas Tuchel. "C'est un match emblématique et un cadre imposant, et nous en sommes bien conscients."

L'essentiel de la préparation physique a porté sur l'adaptation aux 2.200 mètres d'altitude de Mexico. L'équipe d'Angleterre n'aura eu que quatre jours entre sa victoire contre la RD Congo et le match de dimanche. Les joueurs sont toutefois apparus décontractés pendant les 15 minutes d'entraînement ouvertes à la presse, échangeant des plaisanteries et arborant des sourires tout en s'échauffant.

"Les joueurs l'ont senti dès les premières minutes de la séance d'entraînement, et plus ça allait, mieux ils pouvaient s'y faire", a ajouté le sélectionneur allemand, tout en précisant que l'altitude ne leur servirait pas d'excuse.

Thomas Tuchel a égaiement écarté l'idée d'un mauvais accueil

pour son équipe face à des joueurs mexicains jouant chez eux devant leur public.

"Je ne m'attends pas à un environnement hostile. Je pense qu'il y aura beaucoup d'émotion et beaucoup de soutien pour le pays organisateur. L'altitude, c'est comme ça. La foule du pays hôte, c'est comme ça", a-t-il dit

"Nous devons surmonter les obstacles, mais nous avons le moral, l'engagement, la volonté pure et le ciment dans l'équipe pour dépasser ces choses", a-t-il ajouté.

L'équipe d'Angleterre revient à l'Azteca pour un match de compétition pour la première fois depuis sa défaite en quart de finale de la Coupe du monde de 1986 face à l'Argentine, une rencontre restée célèbre notamment pour le but de la "Main de Dieu" de Diego Maradona.

"Nous ne sommes pas ici pour la revanche", a déclaré Thomas Suchel à l'évocation de ce souvenir. "Nous sommes positifs et prêt pour demain."

(Reportage Janina Nuno Rios, version française Gilles Guillaume)

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