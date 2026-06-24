Football/Coupe du monde-L'Angleterre ne parvient pas à percer la défense du Ghana, match nul

L'Angleterre n'a pas réussi mardi à trouver la faille lors de sa rencontre contre le Ghana, et a dû se contenter d'un match nul (0-0) lors de son deuxième match du groupe L, un résultat qui laisse les deux équipes bien placées pour passer à la phase suivante de la Coupe du monde de football.

Ce résultat est toutefois une déception pour l'équipe de Thomas Tuchel après sa victoire inaugurale contre la Croatie (4-2).

Le Ghana, qui avait arraché la victoire face au Panama (1-0) dans les dernières secondes de son premier match de poule, a affiché clairement ses intentions dès le coup d'envoi en se positionnant pour contrer le style offensif de l'Angleterre.

Sous une bruine constante, l'équipe d'Angleterre n'est pas parvenue à se créer de réelles occasions, les joueurs ghanéens encerclant systématiquement le capitaine anglais Harry Kane et tous les joueurs qui parvenaient à se mettre en position dangereuse.

Les 45 premières minutes furent les premières de cette Coupe du monde où aucune des deux équipes ne cadra un seul tir.

Le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, Thomas Tuchel, avait déclaré s'attendre à ce que le Ghana soit bien préparé par Carlos Queiroz, qui dispute sa cinquième Coupe du monde en tant qu'entraîneur et qui possède une solide expérience du football anglais pour avoir été entraîneur adjoint à deux reprises à Manchester United.

Le Ghana a menacé de surprendre l'Angleterre en contre-attaque grâce à la vitesse d'Antoine Semenyo et du remplaçant Prince Kwabena Adu.

Mais c'est l'Angleterre qui a gâché la meilleure occasion du match à la 86e minute, lorsque la tête de Nico O'Reilly a heurté la barre transversale et que Harry Kane a expédié le rebond au-dessus de la barre.

"Je n'arrivais pas à bien contrôler le ballon", a déclaré Harry Kane. "Mais bon, je suis convaincu que je peux marquer la plupart du temps. C'est comme ça. Je suis attaquant depuis assez longtemps pour savoir que ça ne rentre pas toujours, alors je dois l'accepter."

Le sélectionneur de l'équipe du Ghana, Carlos Queiroz, a félicité son équipe pour avoir mis en oeuvre à la stratégie décidée afin de contrarier l'Angleterre.

"Je suis tellement fier, la façon dont nos joueurs se sont battus tout au long du match, leur adhésion au plan de jeu", a-t-il dit.

(William Schomberg)