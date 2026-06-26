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Football/Coupe du monde-L'Anglais Reece James incertain contre le Panama
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 18:09

par Lori Ewing

Le défenseur anglais Reece James n'a pas participé à l'entraînement vendredi, à la veille du match de Coupe du monde contre le Panama, a annoncé la Fédération anglaise de football, précisant qu'il suivait un programme individualisé.

L'arrière droit de 26 ans s'est blessé aux ischio-jambiers mardi lors du match nul contre le Ghana (0-0). Il est ainsi incertain pour le dernier match de la phase de groupes, samedi, dans le New Jersey.

Reece James est un joueur clé sous les ordres du sélectionneur Thomas Tuchel. Il était titulaire lors des deux premiers matches de l'Angleterre dans cette Coupe du monde.

L'Angleterre occupe la tête du groupe L grâce à une meilleure différence de buts que le Ghana et devance d'un point la Croatie, qu'elle a battue lors de son entrée en lice (4-2). Le Panama est dernier du groupe avec zéro point.

(Reportage de Lori Ewing; version française Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)

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