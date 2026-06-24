Football/Coupe du monde-L'Américain Pulisic espère faire son retour contre la Turquie

par Rory Carroll

Christian Pulisic a assuré mercredi qu'il se remettait bien de sa blessure au mollet et qu'il espérait jouer un rôle avec les États-Unis dans le dernier match de la phase de poules de la Coupe du monde face à la Turquie, jeudi.

L'ailier de 27 ans n’a plus joué depuis sa sortie à la mi-temps lors de la victoire américaine contre le Paraguay (4-1), pour l'entrée en lice du pays hôte, après avoir ressenti une gêne au mollet gauche.

Il a manqué la victoire contre l’Australie (2-0), vendredi, bien qu’il ait déclaré avoir été sur le point de disputer le match.

"Je me sens bien", a-t-il déclaré mercredi aux journalistes, depuis le camp de base des États-Unis. "J’ai rejoint l’équipe ces derniers jours, donc je me sens bien, je suis optimiste, et j’espère pouvoir jouer un rôle demain."

Christian Pulisic a expliqué que sa blessure était due à un violent coup reçu au mollet lors d’un entraînement, quelques jours avant le match contre le Paraguay. Il a précisé qu’il se sentait bien en début de match, avant que le problème ne s’aggrave au cours de la première période.

"Je ne sais même pas exactement", a-t-il répondu lorsqu’il a été interrogé sur la nature exacte de sa blessure.

"Je pense que j’avais une contusion assez grave, une élongation, appelez ça comme vous voulez. Mais encore une fois, ça va beaucoup mieux maintenant."

L’attaquant a admis qu’il avait été difficile de ne pas disputer le match contre l’Australie.

"Honnêtement, c'était difficile après le premier match, rien que de savoir que je ressentais un petit quelque chose", a-t-il dit.

"Je n’ai jamais vraiment craint le pire, mais je ne voulais évidemment pas que ça m’empêche de jouer plus longtemps que nécessaire."

Les États-Unis se sont qualifiés pour les seizièmes de finale après avoir remporté leurs deux premiers matches. Ils sont même assurés de terminer à la première place du groupe D.

"Quand on remporte son dernier match, on aborde le suivant avec un petit plus de confiance", a prévenu Christian Pulisic.

(Reportage de Rory Carroll; version française Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)