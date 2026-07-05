Football/Coupe du monde-L'Américain Balogun pourra finalement jouer contre la Belgique

par Rohith Nair

L'attaquant américain Folarin Balogun pourra disputer le huitième de finale de la Coupe du monde de football contre la Belgique, lundi, malgré son carton rouge reçu contre la Bosnie (2-0) au tour précédent, a annoncé la Fifa dimanche.

Folarin Balogun, auteur de son troisième but du tournoi en seizièmes de finale, avait été expulsé en seconde période après intervention de l'assistance vidéo pour une faute sur le Bosnien Tarik Muharemovic.

"L'application de la suspension est assortie d'un sursis d'un an", a indiqué la Fifa, précisant que la sanction pourrait tomber en cas de nouvelle infraction similaire au cours de cette période.

Le sélectionneur des États-Unis Mauricio Pochettino avait contesté l'exclusion, estimant que la faute ne méritait pas un carton rouge.

"Merci à la Fifa d'avoir fait ce qu'il fallait et d'avoir réparé une grande injustice", a écrit le président américain Donald Trump sur Truth Social.

La Fédération américaine de football s'est dite satisfaite de la décision. "Nous sommes heureux que Folarin Balogun puisse jouer demain", a-t-elle déclaré.

La sélection belge n'a pas immédiatement réagi à la disponibilité de Folarin Balogun pour le match de lundi à Seattle.

(Reportage de Rohith Nair à Miami, avec la contribution de Sam Tobin à Seattle ; version française Olivier Cherfan, édité par Vincent Daheron)